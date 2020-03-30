اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 08:30 ص
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فيديو.. العسكريون الروس يعقمون 3 مرافق طبية جديدة فى إيطاليا

الإثنين، 30 مارس 2020 08:00 ص
فيديو.. العسكريون الروس يعقمون 3 مرافق طبية جديدة فى إيطاليا العسكريون الروس يعقمون 3 مرافق طبية
وكالات

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يواصل الأخصائيون العسكريون الروس لليوم الثالث عمليات مكافحة فيروس كورونا في مرافق الرعاية الصحية في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، الأكثر تضررا من الوباء فى البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها، بأن فريقا من الأطباء المختصين في الأوبئة والفيروسات وأخصائيى قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية البيولوجية التابع للوزارة، قام أمس السبت بالتعاون مع المختصين العسكريين الإيطاليين، بتطهير صحى كامل لثلاث مصحات للمسنين فى بلدة ليفى.

وأوضح البيان أن عملية التطهير شملت مساحة تتجاوز 12000 متر مربع داخل المرافق، إضافة إلى الطرق المؤدية إليها.

ونفذ المختصون الروس أيضا عمليات استطلاع ميدانية في 3 مؤسسات طبية أخرى في لومبارديا استعدادا لإجراء عملية تعقيم فيها.

وقام فريق الإخصائيين الروس حتى الآن بتطهير 8 مؤسسات طبية في الإقليم، يبلغ إجمالي المساحة الداخلية لمرافقها أكثر من 21 ألف متر مربع.

وبدأ العسكريون الروس تنفيذ عمليات تعقيم في لومبارديا يوم الجمعة الماضي بعد وصول 15 طائرة روسية محملة بمعدات خاصة إلى إيطاليا في وقت سابق الأسبوع الماضي، وذلك في إطار مساعدتها في مكافحة وباء كورونا، الذي حصد حتى الآن نحو 100 ألف إصابة و10 آلاف وفاة في البلاد، نصفها تقريبا في لومبارديا.

 


روسيا

الجيش الروسى

كورونا

فيروس كورونا

إيطاليا

كورونا فى إيطاليا

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