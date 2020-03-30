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فى ذكرى رحيله..حكاية عيدية عبد الحليم حافظ لأهالى قريته فى عيد الأضحى..فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 05:12 م
فى ذكرى رحيله..حكاية عيدية عبد الحليم حافظ لأهالى قريته فى عيد الأضحى..فيديو عبد الحليم
الشرقية – فتحية الديب

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كشف أحد جيران عبد الحليم حافظ فى قرية الحلوات بمحافظة الشرقية، تفاصيل مرافقته فى ليلة العيد الكبير فى أحد الأعوام فى ستينيات القرن الماضى، حيث قدم العيدية لـ45 أسرة من القرية.
 
"اليوم السابع" التقى بعدد من أهالى قرية الحلوات بمحافظة الشرقية مسقط رأس العندليب الأسمر فى ذكرى رحيله، حيث تمر اليوم الاثنين الذكرى الـ43 على رحيل عبد الحليم حافظ، الذى رحل عن عالمنا فى 30 مارس 1977، عن عمر ناهز 48 عاماً.
 
وقال الحاج عبد العزيز الغمرى أحد أبناء القرية لـ"اليوم السابع"، إنه في ليلة من الليالي عقب الصلاة إلتقى بالمطرب عبد الحليم حافظ وهو لا يعرفه شخصياً، وطلب منه أن يجمع له منازل الفقراء فى ليلة عيد الأضحى فى إحدى السنوات، ورافقه فى زيارة لكل منازل الفقراء، وكان يعطى لهم ما يستطيع، حيث زار 45 منزلا وقدم لهم الهدايا والدعم لهم ليلة العيد.
 
وأضاف: العندليب الأسمر عزمه على مشروب القهوة فى منزله، وطلب تقديم عيديات لأطفاله بمبلغ 20 جنيه وده كان مبلغ كبير فى الوقت ده، ولم أراه بعدها حتى أحضر ماكينة النور للقرية بالكامل على نفقته الخاصة، وحضر افتتاح الإنارة بالقرية رئيس الوزراء على صبرى الذى رافق عبد الحليم حافظ فى حفل كبير بالقرية وقتها، وبعدها لم يراه ثانية وتوجه لحضور جنازته فور علمه بوفاته، مؤكداً بانه كان خير لأهله وأهل البلد وقريته الحلوات .
 

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