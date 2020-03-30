فحص المشتبه فى إصابتهم وتسجيل الداخلين الجدد على حدود شمال سيناء

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بصحة شمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ـن الفرق الطبية تتواجد على مدخلى محافظة شمال سيناء الرئيسية وهى نقطة مرور بالوظه على بوابة المحافظة الغربية التى تربط المحافظة بمحافظتي بورسعيد والاسماعيلية وبقية المحافظات ، ويتواجد فيها فريق طبى من إدارة بئر العبد الصحية ، وفريق ثانى تابع لإدارة نخل الصحية يتواجد على بوابة المحافظة التى تربط بجنوب سيناء .

وقال إن مهمة الفريق اجراء فحص طبى للمسافرين وفى حالة الاشتباه بأى حالة يتم اتخاذ اللازم طبيا من اجراءات العزل لافتا انه لم يتم حتى اليوم تسجيل اى حالة.

وأشارإلى أنه يتم تسجيل أسماء وبيانات كل شخص يدخل المحافظة لأول مرة ، وإخطار الجهة الصحية القريبة من منزله ليتم مراجعتها له طبيا خوفا من حملة لفيروس كورونا.

وأوضح أن هذه الاجراءات جانب من جهود متواصلة تواصلها مديرية صحة شمال سيناء بكل موقع ومكان ، ودعا الأهالى لعدم الانسياق وراء الشائعات واخذ كافة المعلومات من الجهات الرسمية التى تعلن عنها تباعا بكل شفافية .

وكان أعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن محافظة شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة.

وأضاف المحافظ فى بيان له أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ علي شمال سيناء خالية من فيروس كورونا من بينها تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية ومنع إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء وحذر تشغيل النوادي والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات ومنع إقامة الفعاليات التي تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإداري وتشديد الإجراءات الوقائية في المنافذ البرية بالمحافظة وخاصة منفذي رفح البري والعوجة التجاري.

وأشار المحافظ إلي تخصيص 10 سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفيات..معلنًا عن تخصيص مستشفي بئر العبد للعزل الطبي، بجانب تخصيص أسرة للعزل الطبي في مستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل.