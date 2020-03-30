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غلق مركزى شباب الكحيل وميت أبو غالب بدمياط بسبب مخالفة قرارت الحكومة

الإثنين، 30 مارس 2020 04:34 م
غلق مركزى شباب الكحيل وميت أبو غالب بدمياط بسبب مخالفة قرارت الحكومة جانب من الغلق
دمياط عبده عبد البارى

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أغلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط بوفيه مركز شباب مدينة ميت أبوغالب بعد قيام مستأجر بوفيه مركز الشباب بفتحه أثناء فترة الغلق بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، فيما اتخذ مجلس إدارة المركز بالإجماع قرارا بفسخ عقد مستأجر البوفيه لعدم إلتزامه بتنفيذ تلك القرارات المشددة والصادرة برئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وفى سياق متصل، قامت لجنة من ديوان عام محافظة دمياط بغلق مركز شباب الكحيل بمركز كفر البطيخ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والقرارات الصادرة ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا كان الغلق نتيجة دخول بعض الأفراد إلى ملعب مركز الشباب بسبب وجود فتحات بالسور حيث تم التنبيه والتوجيه من قبل محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط بغلق تلك الفتحات وقد تم غلقها لمنع دخول الأفراد إلى ملعب مركز الشباب

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارًا من قبل بتعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بمدة فترة غلق الأندية ومراكز الشباب لأسبوعين جديدين، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا.

وفى سياق متصل قامت الكشافة البحرية المصرية بتطهير وتعقيم كافة الغرف بمديرية الشباب والرياضة بدمياط وذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد

وفى وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط القبض على 130 شخصاً لمخالفتهم حظر التجوال منذ الخميس الماضى وحتى مساء أمس السبت، وذلك بدائرة قسمى شرطة أول وثان دمياط، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، كما تم غلق وتشميع 25 محلا تجاريا خالفوا مواعيد الغلق وحظر التجوال بدائرة قسم شرطة ثان دمياط. وانتشرت قوات الشرطة بمختلف الشوارع والأسواق لتنفيذ القرارات الصادرة بغلق الأنشطة المخالفة.

وشهدت شوارع وميادين محافظة دمياط، أمس السبت هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساءًا وتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، بناءًا على توصيات الجهات المعنية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

 


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غلق مركز شباب

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