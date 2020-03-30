اليوم السابع
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غرفة المحال السياحية تخاطب 6 محافظات لإعفاء البازارات من الإيجار

الإثنين، 30 مارس 2020 02:25 م
غرفة المحال السياحية تخاطب 6 محافظات لإعفاء البازارات من الإيجار بازار سياحى
كتبت آمال رسلان 

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طالبت غرفة المحال والسلع السياحية 6 محافظات بإعفاء محال السلع والبازارات من القيمة الايجارية، دعما للغرفة لحين تجاوز أزمة توقف النشاط بسبب الاجراءات الاحترازية للدولة من انتشار فيروس كورونا.

وأرسلت الغرفة خطابات لمحافظات الاقصر وأسوان والجيزة والقاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ولوزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت السياحية.

وقال على غنيم رئيس الغرفة أنه فى ظل الأزمة الراهنة، وما تسببت فيه من ركود سياحى عالميا وحليا، تناشد الغرفة المحافظين بإصدار توجيهات للفنادق والقرى السياحية والمولات، بإعفاء المحلات من القيمة الايجارية لحين انتهاء الأزمة، من أجل ان تحافظ تلك المحال على العاملين بها.

وتجاوب عدد من أصحاب الفنادق بمحافظة جنوب سيناء مع مبادرة المحافظة بتخفيض القيمة الايجارية لمستأجرى المحلات والبازارات، نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وما تبعة من كساد اقتصادى وتجارى. وكان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ قرر تخفيض القيمة الايجارية التى تم التعاقد بها مع المحافظة الى 25% فقط ابتداء من 1/4/2020 ولمدة ثلاثة شهور الى 25% فقط للتخفيف عن كاهل المستأجرين، ثم أبدى رجال الأعمال تجاوبا وسارعوا لتخفيض القيمة الايجارية لمستأجريهم.

وقال اللواء فوده إنه فى بادرة طيبة من عدد من رجال أعمال ومستثمرى شرم الشيخ ومشاركة منهم للجهود التى تقوم بها الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطنين والتخفيف عن كاهل المستأجرين، استجابوا لنداءات المحافظة فى الوقوف فى خندق واحد لعبور هذه الأزمة.

وتقدم اللواء فودة بالشكر والتقدير لرجال الاعمال لاستجابتة السريعة ومبادرتهم بالإعفاء الكامل والجزئى لكافة مستأجرى المحلات والبازارات.

ويواجه قطاع السياحة أزمات متعدده منذ توقف النشاط، إلا أن الحكومة تولى دعما كبيرا لدعم قطاع السياحة وحمايته من الانهيار


البازارات

السياحة

كورونا

اخبار مصر

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