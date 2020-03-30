اليوم السابع
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عمال شركة جازبروم الروسية يغادرون مستشفى بعد التأكد من خلوهم من كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:56 ص
عمال شركة جازبروم الروسية يغادرون مستشفى بعد التأكد من خلوهم من كورونا شركة جازبروم الروسية
رويترز

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قال متحدث باسم شركة جازبروم الروسية اليوم الاثنين إن 20 من العاملين بالشركة كانوا قد نقلوا جوا إلى مستشفى الأسبوع الماضى وسط مخاوف من تفشى فيروس كورونا المستجد خرجوا بعد أن أثبتت التحاليل خلوهم من الفيروس.

وكان العاملون قد عزلوا في حقل غاز بوفانينكوفو الذي يغذي خط أنابيب نورد ستريم ثم نقلوا جوا إلى المستشفى بعد أن خالطوا شخصا تأكدت إصابته بالفيروس. وجرى كذلك تعليق تبديل دورات العمل وإغلاق المطار المحلي.

وقال مسؤولون إن العمال المناوبين في دورة العمل الحالية في الحقول المحلية لن يجري تبديلهم حتى منتصف مايو أيار على الأقل وسيظل مطار بوفانينكوفو مغلقا حتى 31 مارس آذار.

ومن ناحية أخرى قالت جازبروم يوم الجمعة إن أحد موظفيها تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعدما ظهرت عليه أعراض مرضية أثناء عطلته داخل روسيا.

وأضافت الشركة أن الموظف حالته مستقرة ويجري اتخاذ كل التدابير اللازمة بما في ذلك تحديد كل من التقى بهم.

وحتى أمس الأحد كانت روسيا قد سجلت 1534 حالة إصابة وتسع وفيات بالفيروس.

 

 

 


شركة جازبروم

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى روسيا

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