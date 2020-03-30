اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 02:48 م
خالد صلاح
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عجوز إسبانية تصنع 50 قناعا للوجه على مدار 8 ساعات يوميا للتبرع بها للمستشفيات

الإثنين، 30 مارس 2020 01:49 م
عجوز إسبانية تصنع 50 قناعا للوجه على مدار 8 ساعات يوميا للتبرع بها للمستشفيات سيدة اسانية تخيط أقنعة للوجه للمستشفيات
كتبت إيناس البنا

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قررت السيدة العجوز مارجريتا جيل بارو ، من قادس في إسبانيا ، ألا تقف مكتوفة الايدى أمام جائحة فيروس كورونا، وأن تقدم مساعدتها للعمال فى الرعاية الصحية بطريقتها فى الخياطة. 
 
استطاعت السيدة الأسبانية ان تصنع 50 قناع وجه طوعًا في اليوم، للتبرع بهم للمستشفيات المحلية، وعملت الجدة البالغة من العمر 84 عامًا، يوميا 8 ساعات في الخياطة لأقنعة الوجه، للعاملين في مجال الرعاية الصحية وسط أزمة الفيروسات التاجية .
 
الاسانية وهى تخيط اقنعة الوجه
الاسانية وهى تخيط اقنعة الوجه
وفقا لموقع جريدة "ميرور" البريطانية، فهى تقوم بذلك طواعية ، وتظهر واحدة من العديد من الأعمال  التي يقوم بها الناس في جميع أنحاء العالم للمساعدة أثناء الوباء، وفي صورة مشتركة لمارجريتا على Facebook ، تبدو مركزة وصبورة وهي تخيط بعناية، وإلى يسارها كومة من أقنعة الوجه التي قامت بها بالفعل ، وهي تبدأ عملها يوميًا من الساعة 10:30 صباحًا.
 
وقال ابنها لموقع "لاتينا الإخباري" الإسباني إن مارجريتا قالت له: "لا يمكنني الجلوس بمشاهدة مكتوفة الأيدي أثناء حدوث هذه الأزمة، أفهم أنه في كل مرة يكون هناك مرضى أكثر ، وأكثر يموتون، ولكن سوف اخيط لهم أقنعة للوجه. 
 
تقضى 8 ساعات يوميا لانتاج 50 قناع
تقضى 8 ساعات يوميا لانتاج 50 قناع
 
قالت مارجريتا إن الفكرة جاءت إليها وهي تشاهد على شاشة التلفزيون، كيف يعاني الأطباء من نقص في أقنعة الوجه، لذا اعتقدت أنها في المنزل ولديها وقت فراغ يمكنها المساعدة فيه.
 
أفادت التقارير أن نقص قناع الوجه في إسبانيا قد شهد اعتماد الحكومة على التبرعات، ويتطوع العديد من الأشخاص للمساعدة عن طريق التبرع.
 
ومن ناحية أخرى، استعدت إسبانيا لدخول أسبوعها الثالث في ظل إغلاق شبه كامل  ، حيث وافقت الحكومة على تعزيز الإجراءات للحد من انتشار الفيروس التاجي.
 
وأظهرت أحدث أرقام لرويترز أن هناك 6803 حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا وتم تشخيص 80.110، ومن المتوقع ان يستمر الإغلاق  من 30 مارس إلى 9 أبريل.
 
 

فيروس كورونا

اقنعة الوجه

فيروس كورونا اسبانيا

الرعاية الطبية

العاملين بالمستشفيات

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