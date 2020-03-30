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عالم أمراض معدية فرنسى: نجحت فى علاج 75% من مرضى كورونا فى 5 أيام بـ"كلوروكين"

الإثنين، 30 مارس 2020 06:37 م
عالم أمراض معدية فرنسى: نجحت فى علاج 75% من مرضى كورونا فى 5 أيام بـ"كلوروكين" اختراع مصل لكورونا
كتب: أحمد علوى

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توصل ديدييه راوول، الأخصائى فى مجال الأمراض المعدية ومدير معهد المستشفى - الجامعى للأمراض المعدية فى مرسيليا (جنوب فرنسا)، فى دراسته بخصوص إيجاد علاج لفيروس كورونا المتفشى فى العالم، إلى أن نسبة نجاح عقار الكلوروكين المستخدم فى عملية العلاج وصلت إلى 75% من مرضى كورونا، وذلك فى فترة 5 أيام، حسبما جاء فى موقع يورو نيوز.

وأشار الخبير الفرنسى إلى أن الدراسة الجديدة أثبتت كفاءة عقار الكلوكورين فى مكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه أجراها على 80 مريضًا، وأن أربعة من أصل كل خمسة مصابين بالفيروس خضعوا للعقار كانت لديهم نتائج إيجابية.

وتنص الدراسة على أن الدواء تمكن من تحسين حالة 65 مريضًا، من أصل العينة البالغ عددها 80 مريضًا، وخرجوا من المستشفى فى أقل من خمسة أيام فى المتوسط، وتضمنت العينة شخص يبلغ عمرة 74 عامًا لازال بالعناية المركزة، وآخر تُوفى عن عمر يناهز 86 عامًا، وفقا لقناة "فرانس 24" الفرنسية.

وقال الدكتور ديدييه راوول، فى وقت سابق، إنه بعد علاج 24 مريضًا لمدة ستة أيام باستخدام هيدروكسى كلوروكين علاج الملاريا، والمضاد الحيوى وأزيثروميسين، اختفى الفيروس فى جميع الحالات باستثناء ربعهم.

والجدير بالذكر، أن سمح أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسى بوصف واستخدام عقار الكلوروكين ممكن فى المستشفيات إذا رأى الطبيب أنه مفيد فى معالجة مصاب فيروس كورونا، دون انتظار نتائج التجارب السريرية الجارية، وجاء ذلك فى المرسوم الذى نشر الصحف الرسمية.

وأشار فيران إلى أن "هيدروكسى كلوروكوين" ومزيج "لوبينافير / ريتونافير" يمكن وصفهما، وصرفهما وإعطائهما تحت مسؤولية الطبيب للمرضى المتأثرين بـ Covid-19، وفى المؤسسات الصحية التى تتولى مسؤوليتهم، وكذلك لمواصلة علاجهم إذا سمحت حالتهم بذلك وبإذن من الطبيب، فى المنزل.

 


كورونا

فرنسا

كلوروكين

علاج كورونا

اخبار العالم

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