اليوم السابع
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طبيب تركى لأردوغان: وباء كورونا خرج عن السيطرة..والنظام الصحى على حافة الانهيار

الإثنين، 30 مارس 2020 10:08 م
طبيب تركى لأردوغان: وباء كورونا خرج عن السيطرة..والنظام الصحى على حافة الانهيار اردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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أكد دكتور أيتون تشيراي مساعد رئيس حزب الخير التركي، أن الحجر الصحى في تركيا ضرورة ملحة، محذراً من إمكانية انهيار النظام الصحي كلياُ.

وتحدث الدكتور أيتون تشيراي، والذي ظل يعمل كمستشار لوزارة الصحة لسنوات طويلة في نداء للديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، قائلا:" لقد خرج الوباء عن السيطرة، الحجر الصحي في تركيا أصبح ضرورة ملحة، وإلا فإن نظام الرعاية الصحية يمكن أن ينهار".

أظهرت نتائج تحليل وباء كورونا للوزير السابق التابع لحزب الشعب الجمهوري خليل تشولها أوغلو والذي يعيش في مدينة إزمير التركية وزوجته إيجابية مؤكدة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

على جانب أخر، توفيت ممرضة في مدينة إسطنبول تدعي أيلا بالاتش بسبب كورونا، وأراد النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة يوزجات "علي كافان" أن يتم الإعلان عنها كشهيدة للصحة.

وأفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا ارتفع إلى 168 وبلغت أعداد المصابين إلى 10827.

وكان علماء حددوا ما لا يقل عن ثمانية سلالات من الفيروس التاجي، الذى سبب خلل لانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم .

وفقًا لموقع جريدة" نيويورك بوست"، تم إرسال أكثر من 2000 تسلسل وراثي للفيروس من المختبرات إلى قاعدة البيانات المفتوحة NextStain ، والتي تظهرأنه يتحورعلى الخرائط في الوقت الفعلي .

وقال الباحثون إن البيانات، التي تشمل عينات من كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية، كشفت أن الفيروس يتحور في المتوسط ​​كل 15 يومًا، حسبما ذكرت ناشيونال جيوجرافيك.

 

 

 

 

 


تركيا

كورونا

وباء كورونا

كورونا فى تركيا

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