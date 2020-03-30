اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 11:51 ص
خالد صلاح
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ضبط 10 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة والقبض على 733 هاربا من أحكام بأسوان

الإثنين، 30 مارس 2020 11:50 ص
ضبط 10 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة والقبض على 733 هاربا من أحكام بأسوان أسلحة نارية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية .

وأسفرت عن ضبط 10 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية ، و 7 قطع سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (2.500) كيلو جرام و(750) جرام حشيش و (261) قرص مخدر ،  تم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة ، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة .

كما نظمت مديرية أمن أسوان اليوم ، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم ، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة ، عن تحرير نحو 191 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط دراجات بخارية  بدون تراخيص ولوحات ، وتحرير 22 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 34 مخالفة ، وتحرير 80 مخالفة غرامة ونش ، كما أسفرت الحملة عن تحرير 55 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

ومن ناحية أخرى، وفى مجال تنفيذ الأحكام ، شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام ، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان . تضمنت الجهود .

وتم ضبط 733 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 158 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 26 هارب من جنح الحبس المستأنف

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 349 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 195 محكوم عليهم فى جنح المخالفات كما تم ضبط 5 محكوم عليه فى قضايا أحكام جنايات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

وتمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية   شملت (6) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، وقضية بيع اللحوم البلدية بأزيد من السعر المتداول، و ( 4 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية،  و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.


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