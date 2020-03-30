اليوم السابع
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ضبط ممرض يصنع كمامات غير مطابقة للمواصفات أسفل منزله بدمياط

الإثنين، 30 مارس 2020 11:52 ص
ضبط ممرض يصنع كمامات غير مطابقة للمواصفات أسفل منزله بدمياط المتهم
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط من استهداف وضبط ممرض "يعمل بإحدى المستشفيات بدمياط"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط لقيامه بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية "بدون ترخيص"، داخل مصنع أسفل مسكنه، وبتفتيشه عثر على  6 ألاف و323 كمامة ، 500 كرتونة لتعبئة الكمامات،  3 "رول" قماش،  3100 رباط مطاطى "أستك" خاص تصنيع الكمامات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والمنتجات، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

 

 

 


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