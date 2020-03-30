صور..مصنع فلسطينى يستبدل نشاطه بخطوط إنتاج جديدة للكمامات والملابس الواقية

كتب وكالات

بعد اتساع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد استبدل مصنع فلسطينى فى غزة عمله التقليدى فى صناعة الملابس والأزياء بخطوط إنتاج جديدة لإنتاج القفازات والأقنعة والملابس الواقية فى محاولة لسد النقص الحاصل، بحسب وكالة " شينخوا" .

ويقول نبيل البواب (59 عاما) صاحب المصنع، مع تطور انتشار فيروس كورونا أصبح هناك العديد من الطلبات غير المسبوقة على شراء القفزات والملابس والكمامات الوقائية الطبية الأمر الذى دفعنا فى المصنع لاستبدال خطوط إنتاجنا لصنع هذه التجهيزات.

ويضيف البواب وهو أب لستة أبناء، لقد عملنا خلال فترة قصيرة على إيجاد حلول مبتكرة بتعزيز طواقم عمالنا فى المصنع والتى باتت تعمل على مدار الساعة، وزادت قدراتها الإنتاجية فى مواجهة الطلب المتزايد.

وينتج المصنع الذى انشيء عام 1999 ويقع فى المنطقة الصناعية (كارني)، بين شرق قطاع غرة وإسرائيل حوالى 30 ألف كمامة طبية وألف من الألبسة الواقية، من أجل تسويقها.

وتتيح المنطقة الصناعية كارنى التى أقيمت بشراكة بهدف خلق تعاون اقتصادى فلسطينى إسرائيلى ضمن اتفاقية (أوسلو) سهولة الحركة بين الجانبين وقد تعرضت لإشكاليات أمنية خلال المواجهات المتكررة بين جيش الاحتلال والفصائل المسلحة خلال السنوات الأخيرة.

وقال البواب، "لا أهتم كثيرا بهوية الأسواق التى أقوم بالتصدير لها، بقدر اهتمامى بالعمال وتوفير فرص عمل مستمرة لهم من أجل إعانتهم على حياتهم اليومية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة إضافة إلى تحقيق ربح معقول لمصنعي".



تصنيع البدل الواقية



تصنيع الكمامات



تغليف الكمامات عقب تجهيزها



عملية تصنيع الكمامات



كى الكمامات عقب تصنيعها