اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 01:24 م
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ومديرة المستشفى تشكر الفريق الطبى..

صور.. مستشفى إسنا للعزل تعلن خروج 11 حالة جديد بعد تعافيهم من كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:45 م
صور.. مستشفى إسنا للعزل تعلن خروج 11 حالة جديد بعد تعافيهم من كورونا مستشفى إسنا للعزل تعلن خروج 11 حالة جديد بعد تعافيهم من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مستشفى إسنا التخصصى  المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن خروج 11 حالة جديدة من المصابين عقب تعافيهم وشفاؤهم تماماً من المرض خلال الساعات الماضية، وبينهم 10 مصريين وسائح ألمانى، ومنهم دكتور شهير بكلية فنون جميلة الأقصر، وذلك بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية وتحول نتائجهم من الإيجابي إلي السلبي.

ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز.

وكان قد أشاد الفريق الطبى بمستشفى إسنا التخصصى للعزل والحجر الصحة لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19"، بالتجهيزات داخل المستشفى خلال فترة العمل الأولى لهم داخل المستشفى، وكذلك مستوى التناسق الكبير بين الفريق الطبى والتمريض وكافة العاملين بالمستشفى خلال فترة الحجر الصحية الأولى التى استمرت 14 يوماً، والذين تم تبديلهم بفريق طبى جديد لاستكمال علاج باقى المصابين ورعايتهم صحياً.

وقال الدكتور أمير عدنان طبيب الطوارئ بالمستشفى خلال لقائه رئيس مدينة إسنا: "المستشفى مجهز بأحدث المعدات والتجيزات التى احتجناها خلال فترة العزل الأولى للمصابين، وكل ما نحتاجه كان بيحصل ويتوفر لنا من الوزارة أولاً بأول، سواء كانت أدوات شخصية أو أدوات طبية، والعلاقات كانت جميع المتواجدين بالمستشفى خلال الأسبوعين الماضيين مميزة وجميعنا كنا نعزف على نغمة ووتيرة واحدة لخدمة المصابين".

فيما أكد باقى الفريق الطبى خلال فترة الحجر أن المستشفى مجهز تجهيزا عاليا جداً وبها كل الإمكانيات ولا ينقصه شىء، وهم أول مرة يعملون داخلها وكافة الأجهزة متوفرة وساعدتهم فى تقديم أفضل خدمة للمرضى والمصابين بالفيروس، مشددين على أنهم لم ينقصهم شىء نهائياً طوال فترة الحجر للمصابين الأولى والتى تم خلالها دعم وخروج 49 مصابا بعد تعافيهم تماماً وشفائهم من الفيروس.

وكان أطباء وممرضو الفريق الخاصة بالمستشفى قدموا خلال مغادرتهم مقر المستشفى رسالة مهمة لجميع المواطنين، وهى ضرورة الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، والتطهير اليومى لكافة الأسطح بالمنازل وضرورة التواجد فى البيت، وأنه يجب على جميع أهالى مصر الجلوس فى منازلهم لحماية أنفسهم وأبنائهم من الفيروس والعدوى به، حيث استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الجمعة، أطباء مستشفى العزل بإسنا أثناء خروجهم وإنهاء مهمتهم بعد 14 يوم عمل وتبديلهم بفريق طبى آخر، حيث التقى سليمان بالأطباء وشكرهم على ما بذلوه من مجهود، وأيضا أشاد بما صرح به السفير الإيطالى ومنظمة الصحة العالمية فى رسالة شكر للأطباء لتفانيهم في عملهم وما قدموه من رعاية طبية للنزلاء من داخل مصر وخارجها.

1 مستشفى إسنا للعزل تعلن خروج 11 حالة جديد بعد تعافيهم
 مستشفى إسنا للعزل تعلن خروج 11 حالة جديد بعد تعافيهم

 

خروج 11 حالة جديد بعد تعافيهم من كورونا بينهم سائح ألمانى
خروج 11 حالة جديد بعد تعافيهم من كورونا بينهم سائح ألمانى

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