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صور .. محافظ الغربية يتفقد الإجراءات الوقائية والاحترازية بقطور

الإثنين، 30 مارس 2020 02:43 م
صور .. محافظ الغربية يتفقد الإجراءات الوقائية والاحترازية بقطور محافظ الغربية يتفقد الإجراءات الوقائية
الغربية - محمد طارق

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زار طارق رحمي محافظ الغربية، مركز ومدينة قطور،لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ،من خلال تفقد الاماكن التي ينردد عليها المواطنين " الصراف الالي - مكاتب البريد - السنترال - مدرسه قطور الثانويه المشتركه -  السويقه " .

حيث قام بتوجيه كلمة عبر مكبر الصوت لتوعية المواطنين بعدم التزاحم أو التكدس أمام الخدمه خاصة في ظل الاجراءات الحاليه لمواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وطالب وجود مسافه بين المواطنين والانتظار في أماكن جيدة التهوية .
 
كما تفقد مدرسة قطور الثانوية المشتركة وتوزيع شرائح التابلت علي الطلاب ، وكذا فض الأسواق الاسبوعية بمركز قطور كإجراء اخترازى بقرى " سملا - خباطه - محلة مسير - ابشواى الملق " ، كما وجه بتكثيف اعمال النظافة بالمدينة والقرى والتطهير والتعليم بصفه مستمرة .
 
وفي سياق متصل تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم عدد من مدارس الغربية وذلك لمتابعة البدء  في  تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ، وبإشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر. 
 
ففي مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولي الثانوية العسكرية، "الأحمدية الثانوية سابقا"، تم تسليم شرائح البيانات للتابلت التعليمي، حيث بدأ الاستقبال بقياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيمهم بالمطهرات قبل الدخول للمدرسة، ثم تفقد محافظ الغربية مراحل تسليم الطلاب للشرائح، وتبين انضباط وانتظام جميع الطلاب المستهدفين من الاستلام، وتباعد كل طالب عن الآخر بمسافة كبيرة تضمن لهم عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعاً لانتشار الأمراض. 
 
يأتي ذلك ضمن تعليمات وتوجيهات وكيل الوزارة لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة تنظيم مقاعد للطلاب المستهدفين بالاستلام بينهم مسافة لا تقل عن متر  منعاً لانتشار الأمراض، كما تم التنبيه أيضاً بضرورة قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للمدارس.
 
وكان قد أكد محافظ الغربية على تخصيص 10 مدارس علي مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوي اعتبارًا من اليوم ، بواقع مدرسة ثانوى بكل إدارة.
 
ومن ناحية أخرى، قام الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية بالمرور على مدرسة السادات الثانوية بطنطا، لمتابعة تسليم الطلاب المستهدفين شرائح التابلت، ووجه بضرورة عدم الاختلاط بين جميع الطلاب بعد الخروج من المدرسة.
 
من ناحيته، أوضح وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع الشركة بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة في ظل الإجراءات الحالية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب وجود مسافة آمنة بين العملاء، والانتظار في أماكن جيدة التهوية
 
حيث تشمل المدارس " مدرسة السادات الثانوية بنات بالجلاء شرق طنطا، مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولي الثانوية العسكرية ( الأحمدية سابقا) غرب طنطا، مدرسة السادات الثانوية بنين بشرق المحلة، مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات غرب المحلة، مدرسة مختار كامل الثانوية بنات بزفتي، مدرسة السنطة الثانوية الصناعية العسكرية بالسنطة، مدرسة السادات الثانوية للبنات بسمنود، مدرسة الجمهورية الرسمية للغات ببسيون، مدرسة قطور الثانوية المشتركة بقطور، مدرسة الشهيد محمد هاني لاشين الثانوية بنين بكفر الزيات " 
 
وأكد "حسن" أن جميع الإدارات قامت بعمل جدول تسليم لشرائح التابلت يومياً بالمدارس المحددة السابق ذكرها لتشمل جميع المدارس الثانوية لديها، من اليوم وحتى الخميس الثاني من أبريل، وتم التنبيه على جميع الطلاب المستهدفين بضرورة مراجعة المدارس لمعرفة موعد تسليم شريحة التابلت التعليمي.
 
أسواق قطور
أسواق قطور

 

تطهير الشوارع
تطهير الشوارع

 

جولة محافظ الغربية بقطور
جولة محافظ الغربية بقطور

 

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

 


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