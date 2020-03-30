صور.. محافظ أسيوط يشدد على سد العجز فى الأطباء بالمستشفيات المركزية

أسيوط هيثم البدرى – ضحا صالح

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته المشددة للدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بضرورة التأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة وتزويدها بالأطباء وهيئة التمريض وسد الإحتياجات فى بعض التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين وفى إطار خطة الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور علاء الدين أحمد عبدالناصر مدير مستشفى أبنوب المركزى والدكتور جمال ديب نائب مدير المستشفى.

وشدد المحافظ – خلال اللقاء – على ضرورة التشديد على سد عجز الأطباء فى بعض التخصصات بمستشفى أبنوب المركزى والاستعانة بالخبرات والكفاءات وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مع التأكيد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة وتكثيف حملات المتابعة الميدانية لكافة المستشفيات لضمان سير العمل وتذليل العقبات التى قد تواجههم لإيجاد الحلول العاجلة حفاظًا على صحة المواطنين.

ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة للاهتمام بنشر فرق الرصد الميدانى والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لنشر فرق التعقيم والتطهير بكافة القرى والنجوع لتطهير المنشآت الحكومية وغير الحكومية والعامة ومواقف السيارات وأماكن التجمعات لافتًا إلى تزويد كافة المستشفيات بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

على جانب آخر، ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية القرى الأكثر احتياجا ونسب التنفيذ للمشروعات فى قطاعات الأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة والرصف والتى تتم بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات والمهندسة فيفى مدير مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة والمهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة وممثلى مديريات الصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا والوقوف على معدلات التنفيذ لنهو الأعمال فى مواعيدها وتذليل كافة العقبات لنهو جميع المشروعات بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فى مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب مؤكدًا على ضروة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية واستمرارية المشروعات بها سعيًا من جانب الحكومة للإسراع بمعدلات التنمية فى الصعيد.

اجتماع محافظ أسيوط

اجتماع محافظ أسيوط

لقاء محافظ أسيوط بوكيل الصحة