صور.. تموين الأقصر تحرر 58 محضر بالأسواق.. وتؤكد: المطهرات وكمامات متوفرة بالمنافذ

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تحركت اليوم حملة مكبرة ومكثفة برئاسته وقامت بالمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، وبرفقته رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية،وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (58) محضر ومخالفة تموينية على مدار اليوم الثنين على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أن المحاضر والمخالفات التى تم تحريرها خلال الحملة شملت مايلى:- (2 توقف مخبز بلدي - 20 عدم إعلان عن الأسعار - 6 إدارة منشأة بدون ترخيص - 2 عدم وجود قائمة مخبز - 1 عدم وجود ميزان حساس - 9 عدم وجود شهادة صحية - 3 عدم نظافة مخبز بلدي - 9 خبز غير مطابق المواصفات - 3 عدم وجود سجلات - 1 خبز نقص وزن - 2 غلق محل تاجر تموين فى المواعيد الرسمية)، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن إستقرار الحالة التموينية حيث أن جميع السلع متوفرة، ويوجد مرور دائم ومستمر على جميع الانشطة داخل المحافظة، وأسواق الخضار تعمل بكامل طاقتها مع توافر جميع أنواع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، وتم التنبيه بكل حزم على ضرورة الإلتزام بالأسعار الإسترشاديه والإعلان عنها، وجارى تحرير جنح أمن دولة طوارئ لكل المخالفين، كما تم المرور علي مطحن الإتحاد وأرمنت وإسنا وتم التأكد من صرف ثلاثة حصص للمخابز البلدية، كما تنوه المديرية عن توافر مطهرات بالأنواع التالية:- (كولونيا 3خمسات الشبراويشى 260مل بسعر الزجاجة 34جنيه بفروع الشركة المصرية "رمسيس – المدينة – إسنا نصف جملة – القرنة – أرمنت" - كحول إثيلى 70% بسعر 15جنيه، وكمامة بـ6 جنيه وجوانتى بـ4 جنيه بمنافذ المنطقة الجنوبية (المخابرات –السوق الحضرى-ارمنت – اسنا ).



تموين الأقصر تعلن تحرير 58 محضر ومخالفة تموينية بالأسواق