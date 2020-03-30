اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تطهير وتعقيم الطرق الرئيسية وعدد من المصالح الحكومية بسوهاج

الإثنين، 30 مارس 2020 04:38 م
صور.. تطهير وتعقيم الطرق الرئيسية وعدد من المصالح الحكومية بسوهاج تطهير وتعقيم الطرق الرئيسية وعدد من المصالح الحكومية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تطهير وتعقيم جميع الطرق الرئيسية بمدينة سوهاج وكذلك عدد من المصالح الحكومية باستخدام الكلور بنسبة تركيز 0.1% لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد ، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان قطاع المعامل بالشركة قام بإنتاج عبوات كحول 120 ملى للبيع للجمهور بسعر التكلفة وذلك لمنع استغلال التجار للازمات وارتفاع أسعار المطهرات والكحول منذ إعلان الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا ولمواجهة نقص توافر الكحول بالأسواق.

 وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة قامت بتوفير 10آلاف عبوة كحول تركيز 70% كدفعة أولى للمواطنين وتم طرح تلك العبوات بمنافذ بيع محافظة سوهاج في جميع مراكز المحافظة.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، قد بدأت حملة لتطهير وتعقيم جميع مواقع الشركة باستخدام الكلور بنسبة تركيز 1% لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد وجميع أنواع الفيروسات الأخرى التي قد تتسبب في إصابة العاملين بالأمراض .

 صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن قطاع المعامل بالشركة قام بإنتاج سائل الديتول والكحول المركز بنسبة 70% لاستخدامه في تطهير الأيدي من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بالشركة كما أنه جارى توفير الكمامات والجوانتيات للعاملين الأكثر تعرضاً للجمهور، بالإضافة إلى إطلاق حملة لتوعية العاملين من خلال البوسترات ووسائل التوعية الالكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماع الخاصة بالشركة كإجراءات احترازية للوقائية الشاملة من فيروس كورونا المستجد.

 ومن الجدير بالذكر، أنه تم تعليق كافة الأنشطة التوعوية والتدريبية والفعاليات تتضمن أى تجمعات كبيرة من العاملين او المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تطهير وتعقيم الطرق الرئيسية وعدد من المصالح الحكومية (1)
 
تطهير وتعقيم الطرق الرئيسية وعدد من المصالح الحكومية (2)
 
تطهير وتعقيم الطرق الرئيسية وعدد من المصالح الحكومية (3)
تطهير وتعقيم الطرق الرئيسية وعدد من المصالح الحكومية (4)
 
تطهير وتعقيم الطرق الرئيسية وعدد من المصالح الحكومية (5)
 
تطهير وتعقيم الطرق الرئيسية وعدد من المصالح الحكومية (6)
 

 

 


سوهاج

مياه سوهاج

الصرف الصحى

الكلور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة