صور.. تطهير وتعقيم الطرق الرئيسية وعدد من المصالح الحكومية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تطهير وتعقيم جميع الطرق الرئيسية بمدينة سوهاج وكذلك عدد من المصالح الحكومية باستخدام الكلور بنسبة تركيز 0.1% لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد ، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان قطاع المعامل بالشركة قام بإنتاج عبوات كحول 120 ملى للبيع للجمهور بسعر التكلفة وذلك لمنع استغلال التجار للازمات وارتفاع أسعار المطهرات والكحول منذ إعلان الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا ولمواجهة نقص توافر الكحول بالأسواق.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الشركة قامت بتوفير 10آلاف عبوة كحول تركيز 70% كدفعة أولى للمواطنين وتم طرح تلك العبوات بمنافذ بيع محافظة سوهاج في جميع مراكز المحافظة.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، قد بدأت حملة لتطهير وتعقيم جميع مواقع الشركة باستخدام الكلور بنسبة تركيز 1% لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد وجميع أنواع الفيروسات الأخرى التي قد تتسبب في إصابة العاملين بالأمراض .

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن قطاع المعامل بالشركة قام بإنتاج سائل الديتول والكحول المركز بنسبة 70% لاستخدامه في تطهير الأيدي من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بالشركة كما أنه جارى توفير الكمامات والجوانتيات للعاملين الأكثر تعرضاً للجمهور، بالإضافة إلى إطلاق حملة لتوعية العاملين من خلال البوسترات ووسائل التوعية الالكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماع الخاصة بالشركة كإجراءات احترازية للوقائية الشاملة من فيروس كورونا المستجد.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم تعليق كافة الأنشطة التوعوية والتدريبية والفعاليات تتضمن أى تجمعات كبيرة من العاملين او المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.