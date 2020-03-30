صور .. اضبط مخالفة .. زدحام بسنترال شبين القناطر رغم التحذيرات

القليوبية - نيفين طه

شهد سنترال مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم تزاحم واصطفاف المواطنين فى طابور كبير ، حيث يدخل كل واحدا منهم بشكل فردى ، بجانب وجود تزاحم لأخرين بجوارهم ، دون الأخذ بالاعتبار التحذيرات الشديدة من عدم الاختلاط والتزاحم حرصا على سلامتهم .

وقال أحد المواطنين أنه جاء السنترال لتخليص إجراءات الحصول على إجراءات شريحة التابلت لنجلته طالبة بالصف الأول الثانوى ، وشاهد ازدحام منذ الصباح ، مشيرا إلى وجود تنظيم للمواطنين، ويتم الدخول بشكل فردى مشيرا إلى أن هناك أولياء أمور ينتظرون حتى يأتى دورهم .

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

زحام المواطنين أمام سنترال شبين القناطر

زحام المواطنين أمام سنترال شبين القناطر