اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. اضبط مخالفة .. زدحام بسنترال شبين القناطر رغم التحذيرات

الإثنين، 30 مارس 2020 02:19 م
صور .. اضبط مخالفة .. زدحام بسنترال شبين القناطر رغم التحذيرات زحام المواطنين أمام سنترال شبين القناطر
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد سنترال مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم تزاحم واصطفاف المواطنين فى طابور كبير ، حيث يدخل كل واحدا منهم بشكل فردى ، بجانب وجود تزاحم لأخرين بجوارهم ، دون الأخذ بالاعتبار التحذيرات الشديدة من عدم الاختلاط والتزاحم حرصا على سلامتهم .

وقال أحد المواطنين أنه جاء السنترال لتخليص إجراءات الحصول على إجراءات شريحة التابلت لنجلته طالبة بالصف الأول الثانوى ، وشاهد ازدحام منذ الصباح ، مشيرا إلى وجود تنظيم للمواطنين، ويتم الدخول بشكل فردى مشيرا إلى أن هناك أولياء أمور ينتظرون حتى يأتى دورهم .

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

IMG-20200330-WA0011
زحام المواطنين أمام سنترال شبين القناطر

 

IMG-20200330-WA0012
زحام المواطنين أمام سنترال شبين القناطر

 

 

 

 


سنترال شبين القناطر

اخبارىمصر

القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اخبار مصرية

اخبار مصر

ازدحام المواطنين

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اضبط مخالفة.. جشع تجار سمك دمياط وراء زيادة سعره.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 01:00 ص

اضبط مخالفة.. سوق الغزالى بمدينة زفتى فى الغربية يعود للعمل رغم إزالته

الأحد، 29 مارس 2020 12:01 م

محافظ المنوفية: حملات تموينية يومية على الأسواق لضبط المخالفين

السبت، 28 مارس 2020 03:46 م

اضبط مخالفة.. تكدس المواطنين على بائعى الخضراوات والفاكهة بالوادى الجديد

الخميس، 26 مارس 2020 05:25 م

أضبط مخالفة ..سوق بترعة الشابورى بشبرا الخيمة رغم التحذيرات.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 05:21 م

اضبط مخالفة.. زحام أمام ماكينات الصرف الألى بشبرا الخيمة فى القليوبية.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 03:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة