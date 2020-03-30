صور.. اضبط مخالفة.. الأهالى يقيمون سوقا لبيع الطيور ببنها.. والمدينة: تم فضه

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة عزبة السوق والحرس الوطني مدينة بنها، إقامة سوق لبيع وتداول الطيور الحية والمذبوحة، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمنع التجمعات حفاظا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ضم السوق أعداد كبيرة من المواطنين منذ فك حظر التجوال صباح اليوم الخميس وحتى الساعة التاسعة والنصف دون وجود متابعة له.

ومن ناحيته أعلن مجلس مدينة بنها بالقليوبية، بأنه تم على الفور تشكيل لجنة من الإشغالات بمرافقة رجال الشرطة وتم فض السوق على الفور لمخالفته قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وفض الأسواق حفاظا على صحة المواطني، كما تم وضع مجموعة من العاملين بالمجلس بالمكان لمنع عودة الباعة والمواطنين من التجمع مرة أخرى.

فيما تابع محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.



أعمال ذبح الطيور بالسوق



زحام المواطنين بالسوق



زحام المواطنين



سوق بيع الطيو الحية بالحرس الوطني