صندوق النقد: فرصة معالجة الكويت لتحدياتها من مركز قوة.. تتضاءل

إيمان حنا

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن الكويت تملك مصدات مالية كبيرة ومستوى دين منخفض، لكن فرصة معالجة تحدياتها من مركز قوة تتضاءل. وفق الراى الكويتية.

وقال إن «الكويت التي تفتقر إلى سلطة الاقتراض منذ أكتوبر 2017، اضطرت لمواصلة السحب بشكل منفرد من أصول صندوق الاحتياطي العام للتمويل، مما دفع بإجماليه وأرصدته السائلة للانخفاض إلى 56 و 24 في المئةة من الناتج المحلي بحلول يونيو 2019».

وقال إن هناك توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 1.5 في المئة هذا العام.

ومن جهة أخرى شهدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، انهيارا في الأسواق الآسيوية عقب تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5.3 في المئة ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6.5 في المئة إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003.

ويأتي هذا الانهيار فيما تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 الثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة.

ويبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 140 ألف حالة مع أكثر من 2400 وفاة، ودفع هذا الارتفاع في أعداد المصابين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكون أقل تفاؤلاً بشأن عودة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى طبيعته، رغم أنه كان يؤكد أن ذلك ممكن بحلول منتصف ابريل المقبل.



ورسم مستشار ترامب بشأن الوباء الطبيب أنتوني فاوتشي سيناريو مخيف حيال تطور الأزمة مع تقديره أن الفيروس قد يؤدي إلى وفاة ما بين "مئة ألف إلى مئتي ألف شخص" في البلاد.



وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ أسابيع مع فرض الحكومات في العالم قيوداً على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس.