صحة الوادى الجديد توجه ببقاء العمالة الوافدة فى مقار عملهم لمدة شهر لمنع العدوى

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد،عن تفعيل توجيهات وزيرة الصحة للوقاية من فيروس كورونا وذلك من خلال التوجيه ببقاء عمال المزارع والمصانع والمنشآت الوافدين ، وخاصة فى المناطق النائية كشرق العوينات والفرافرة وغيرها من مواقع العمل بالمحافظة، وذلك لمدة شهر كامل دون التحرك من الموقع الذى يعمل فيه وذلك حرصا على تقليل الاصابة بعدوى فيروس كورونا .

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل الصحة بالمحافظة، أن ذلك يأتى فى إطار جهود القطاع بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت إشراف اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم ، حيث يجرى التوجيه بتفعيل تلك المبادرة بالتعاون مع الشركات الاستثمارية والعاملة فى شتى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه يجب على العمال أن يرتبوا شئونهم للبقاء فى العمل وقضاء أجازاتهم ايضا فى الموقع، حتى لا يحدث انتشار للعدوى بسبب السفر والانتقال .

وكانت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، أعلنت عن تنفيذ كمائن اجبارية على كافة مداخل المحافظة ، لتوقيع الكشف على الوافدين إلى المحافظة بجهاز هوائى لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، حيث تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة و الدكتور حاتم محمد شامي مدير الإدارة الصحية بالخارجة مدخل المدينة، وذلك لمتابعة فحص المواطنين القادمين من خارج المحافظة وقياس درجة الحرارة .

وقال محروس فى تصريح خاص، أن لجان توقيع الفحص التى يتم توقيعه على كافة الوافدين الى المحافظة، بالتنسيق مع ادارة مرور المحافظة، وبمشاركة الطب البيطرى لتعقيم السيارات وذلك بناءا على توجيهات محافظ الوادى الجديد، والذى أصدر عدد من القرارات بشأن إحكام الرقابة على دخول المركبات والسيارات والمواطنين عبر منافذ المراكز، لضمان السيطرة على مسببات انتقال فيروس كورونا .