اليوم السابع
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سكرتير محافظة سوهاج يتفقد شوارع طهطا ليلا للتأكد من تطبيق الحظر

الإثنين، 30 مارس 2020 09:59 م
سكرتير محافظة سوهاج يتفقد شوارع طهطا ليلا للتأكد من تطبيق الحظر جانب من الجولة
سوهاج محمود مقبول

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قام اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، مساء اليوم، بجولة تفقدية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة  طهطا، رافقه فيها على رفاعى رئيسا لوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وجمال شومان نائب رئيس المدينة ومسؤولى الاشغالات والتفتيش المالى والعلاقات العامة بطهطا حيث تم تفقد انحاء المدينة وبعض القرى التابعة لها.

جاءت الجولة في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج على تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سواء الخاصة بغلق المحلات والأنشطة التجارية من الساعة الخامسة مساءً أو حظر التجوال الذى يبدأ من الساعة السابعة مساءً.

وعلى هامش الجولة التفقدية للسكرتير العام لمحافظة سوهاج، تم الإطمئنان على مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين المختلفة بمدينة طهطا وتم بعض الشوارع والحارات الجانبية التى تم تركيب بلاط الانترلوك بها لتعذر وصول معدات الرصف لهذه المناطق.

ومن جانبه أكد على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أننا مستمرون فى تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأيضا أعمال التطهير والتعقيم بكافة الأماكن وبصفة يومية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وعلى جانب أخر انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تطهير وتعقيم جميع الطرق الرئيسية بمدينة سوهاج وكذلك عدد من المصالح الحكومية باستخدام الكلور بنسبة تركيز 0.1% لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن قطاع المعامل بالشركة قام بإنتاج عبوات كحول 120 ملى للبيع للجمهور بسعر التكلفة وذلك لمنع استغلال التجار للازمات وارتفاع أسعار المطهرات والكحول منذ إعلان الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا ولمواجهة نقص توافر الكحول بالأسواق.

 

 


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