اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

سانوفى تكشف: علاج أول حالة مصابة بكورونا باستخدام حقن Kevzara

الإثنين، 30 مارس 2020 01:41 م
سانوفى تكشف: علاج أول حالة مصابة بكورونا باستخدام حقن Kevzara علاج كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

كشفت شركة سانوفى عبر موقعها الرسمي عن علاج أول مريض خارج الولايات المتحدة باستخدام دواء Kevzara  ، وذلك في إطار خطة التجارب السريرية العالمية للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد، حيث بدأ البرنامج السريري العالمي الآن في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وروسيا والولايات المتحدة وجميع البلدان التي تأثرت بتفشى فيروس كورونا .

دواء
 

 

هذه هي التجربة الثانية متعددة المراكز وتواصل الشركات العمل مع السلطات الصحية حول العالم لتأمين البدء في مواقع إضافية، وتعمل شركة سانوفي وريجينيرون لبدء التجارب بسرعة في جميع أنحاء العالم والتي ستساعد في تحديد ما إذا كان Kevzara لديه القدرة على لعب دور في معالجة أزمة الصحة العالمية الخاصة بتفشي فيروس كورونا، وهو ما ستكشف عنه هذه التجارب العالمية لإيجاد بيانات مهمة لتحديد ما إذا كان Kevzara يحسن المضاعفات التي تهدد الحياة من عدوى فيروس كورونا عن طريق مواجهة الاستجابات الالتهابية المفرطة في الرئتين عند تلفها بالفيروس.

دواء 2
 

 

وقال جون ريد رئيس سانوفي العالمي للبحث والتطوير "في هذه الأوقات غير المسبوقة، نحن ممتنون للغاية للتعاون اليومي مع السلطات الصحية التي تمكننا من إجراء هذا العمل السريري بهذه السرعة"، مضيفا" بالإضافة إلى هذه التجربة السريرية التي تهدف إلى مساعدة مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة ، يستمر عملنا في تقديم لقاح للوقاية من الأمراض ،جنبًا إلى جنب مع جهود توفير أدوية التي قد تساعد المرضى المتأثرين بفيروس كورونا".

 

ستقيم التجربة خارج الولايات المتحدة من خلال  إضافة جرعة وريدية واحدة من Kevzara إلى إجراءات الرعاية المركزة للمرضى، والتي ستقام على حوالي 300 مريض وستقوم التجربة بتجنيد المرضى في المستشفيات من العديد من البلدان الذين يعانون من مرض شديد أو خطير مع عدوى فيروس كورونا.

ووفقا لسانوفى ، لدى العلماء أدلة أولية على أن انترلوكين 6 قد يلعب دورًا رئيسيًا في قيادة الاستجابة المناعية الالتهابية التي تسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة عند المرضى الذين يعانون من مضاعفات خطيرة لفيروس كورونا .

ht_170523_kevzara_800x600

وأوضح بيان سانوفى أن التجارب على فاعليه دواء Kevzara أثبتت قدرته في خفض الحمى عند  21 مريضًا من مرضى فيروس وقلل  من احتياج 75 ٪ من المرضى إلى الأكسجين الإضافي في غضون أيام من تلقي الدواء ، وبناءً على هذه النتائج  قامت الصين بتحديث إرشادات علاج فيروس كورونا ووافقت على استخدام Kevzara "مثبط انترلوكين "6 لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض شديدة أو حرجة.

وتستخدم هذه المرحلة الثانية لتقييم سلامة وفعالية Kevzara للمرضى البالغين المصابين بمضاعفات خطيرة لفيروس كورونا، ووفقا لسانوفى درس الجزء الأول من التجربة تأثير هذا الدواء المستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي المناعي على الحمى وحاجة المرضى إلى الأكسجين التكميلي بينما سيركز الجزء الثاني على النتائج طويلة المدى بما في ذلك منع الموت وقطع الحاجة إلى الرعاية المركزة مثل وضع المريض على جهاز التنفس الصناعى.

تمت الموافقة على Kevzara في العديد من البلدان لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي النشط بشكل معتدل إلى شديد، وهو دواء وصفي عن طريق الحقن يسمى حاصرات مستقبلات إنترلوكين -6 (IL-6) .

 

 

 


كرورنا

علاج كورونا

علاج جديد لكورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب برفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب برفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة