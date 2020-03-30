اليوم السابع
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رسميا.. إصابة المستشارة البرلمانية لنتنياهو بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 09:47 ص
رسميا.. إصابة المستشارة البرلمانية لنتنياهو بفيروس كورونا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز

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قال مسئولون اليوم الاثنين، إن الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد لكن لم يعرف بعد إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما قد تعرض لاحتمال الإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك.

وقال مسئول وهو يعلن إصابة المستشارة البرلمانية "سنتخذ إجراءات وفقا لإرشادات وزارة الصحة". ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية حالة المستشارة الصحية بأنها جيدة.

وتطلب وزارة الصحة بشكل عام من كل من خالطوا شخصا تأكدت إصابته عن قرب العزل الذاتي لمدة 14 يوما واحتمال الخضوع لفحص كورونا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.

وسجلت إسرائيل 4247 حالة إصابة و15 وفاة بالمرض. وحذرت وزارة الصحة من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف. وكان من المقرر أن يجتمع نتنياهو اليوم الاثنين بالمسؤولين لمناقشة مقترح بفرض تقييد الحركة في بعض مناطق البلاد.

وكان نتنياهو قد خضع لفحص كورونا كإجراء احترازي في 15 مارس وجاءت نتيجته سلبية وفقا لما ذكره مكتبه.

 


نتنياهو

كورونا

مستشارة نتنياهو

فيروس كورونا

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