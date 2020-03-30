اليوم السابع
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رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تنفيذ عدَّاية نفقية لأهم مشروعات مرافق المدينة

الإثنين، 30 مارس 2020 11:35 ص
رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تنفيذ عدَّاية نفقية لأهم مشروعات مرافق المدينة رئيس جهاز الشروق داخل عداية نفقية
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الانتهاء من تنفيذ عدَّاية نفقية أسفل المحور الغربى لخدمة مشروعات المرافق المختلفة بالمدينة، وذلك دون تأثر حركة المرور بالمحور طوال فترة العمل.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن العدَّاية النفقية عبارة عن نفق من المواسير الخرسانية بقطر 6 أمتار وبطول 90 مترا، وبعمق يزيد عن 13 متراً، مشيراً إلى أن العدَّاية تم  تنفيذها  بنظام الدفع النفقى الهيدروليكى ليتم تركيب خط الصرف البديل قطر (1200مم) لإمكان عمل الصيانات المطلوبة بعد التشغيل.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن مشروع خط الصرف البديل عبارة عن خط إضافى للخط القائم لنقل مياه الصرف واستيعاب التصرفات وتحقيق المرونة اللازمة وبطول (6 كم) يبدأ من الرافع (3) حتى محطة المعالجة الثلاثية سعة 60 ألف م3/يوم، مشيراً إلى أن خط الصرف الجديد من  الخرسانة سابقة الإجهاد بطول (5.8كم)، وكذا غرف الدفع والاستقبال، ومن المقرر دخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن العدَّاية النفقية تُعد إحدى المراحل الهامة بمشروع خط الطرد البديل، مضيفاً أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجهاز لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومن ضمنها رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى والتى تستهدف رفع كفاءة محطات وشبكات الصرف بالمدينة لتتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، بهدف المساهمة فى الاستفادة القصوى من المنظومة فى ظل التغيرات المناخية الحالية، وما تشهده مصر من أمطار تصل إلى حد السيول.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

جهاز مدينه الشروق

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