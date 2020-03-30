رئيس جامعة حلوان مشيدا بدعم الرئيس للقطاع الطبى: الجبهة الأمامية لمواجهة كورونا

كتب محمد صبحى

أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق "تحيا مصر" لكافة العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

وأعرب الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بمستشفيات جامعة حلوان عن سعادتهم بهذا القرار الإنسانى الذي يعبر عن تقدير الرئيس لجهود العاملين في المجال الصحى خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وهو ما يساهم فى دعم أصحاب المهن الطبية مادياً ومعنوياً.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قرر صرف مكافأة مالية للموظفين والعاملين بالجامعة حيث تم اعتماد مكافآت خاصة لإدارة الأمن وفريق حماية الجامعة من الأمطار وإدارة الطب الوقائي والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية تقديرًا لجهودهم و تفانيهم فى العمل.

ووجه الدكتور ماجد نجم بحسب بيان صادر عن الجامعة ، الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد و إخلاص فى استمرار العملية التعليمية عن بعد والتواصل الدائم مع الطلاب، كما أثنى على جميع العاملين بالقطاع الطبي المصري و كذلك الأطقم الطبية و الإدارية لمستشفيات جامعة حلوان لجهودهم المخلصة و خدمتهم المتميزة للمرضى من مختلف التخصصات مع الاستعداد الجاد و العمل الدؤوب من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور ماجد نجم أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، فى بيان إعلامى منشور على الصفحة الرسمية لجامعة حلوان، إلى أن الأطباء فى مصر هم الجبهة الأمامية للدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيداَ بقرار رئيس الجمهورية فى هذا التوقيت الصائب وأثره الايجابى المعنوى قبل المادى على العاملين بالقطاع الطبى.

ودعا رئيس جامعة حلوان كافة العاملين بالمستشفيات التابعة لجامعة حلوان إلي مواصلة العمل والجهد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد مع مواصلة تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين من مختلف التخصصات ، و ذلك فى ظل سعى الدولة لتقديم سبل المساعدة والتأمين لأطباء مصر وأفراد التمريض والعاملين بالمستشفيات باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة الوباء.