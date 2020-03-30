اليوم السابع
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رئيس الوزراء السودانى يجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخزانة الأمريكى

الإثنين، 30 مارس 2020 12:43 م
رئيس الوزراء السودانى يجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخزانة الأمريكى الدكتور عبد الله حمدوك
وكالات

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أجرى رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وخصوصاً في المجال الاقتصادي ، بالإضافة إلى استعراض الاتفاق الذي تم بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص عملية التفاوض في واشنطن التي حققت إنجازاً كبيراً ما يجعل استئناف هذه العملية منطقياً.

كما اتفق الجانبان على أن موضوع سد النهضة ملح للغاية ويجب مواصلة التفاوض حوله بمجرد تغلب العالم على كارثة وجائحة الكورونا.  


حمدوك

وزراء السودان

الخزانه الامريكيه

امريكا

السودان

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