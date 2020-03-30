دبى تؤسس مركزاً لمكافحة الأمراض والأوبئة

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم /18/ لسنة 2020 بإنشاء مركز متخصص للأمراض والأوبئة تحت مسمى "مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا" برئاسة الدكتور عامر أحمد الشريف وعضوية المديرين التنفيذيين لكل من مؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة بيانات دبي، وقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، وقطاع التنظيم الصحي بسلطة مدينة دبي الطبية وممثل واحد عن كل من الجهات التالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع والخدمات الصحية في شرطة دبي، وجهاز أمن الدولة بدبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وممثلين عن الشركات الموردة للأجهزة والمعدات الطبية، والمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص، والمختبرات الطبية وشركات الصيدلة ومصنِّعى الأدوية.

وحدد القرار مهام المركز وفي مقدمتها إعداد الخطط الاستراتيجية والأطر العامة لمكافحة الأوبئة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها، وتوحيد آلية اتخاذ القرارات في الشؤون الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة بما في ذلك فيروس كورونا، ووضع خطة التدخل السريع لرفع قدرات القطاع الصحي في التعامل مع الحالات المتأثرة بتلك الأوبئة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير آليات العمل المناسبة والموارد البشرية والأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرها. على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.