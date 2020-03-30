خروج حالة جديدة من مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية بعد تعافيها من كورونا.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

واصل مصابو فيروس كورونا المستجد بالحجر الصحى فى مستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، التعافى والخروج، حيث سجلت المستشفى قبل قليل، حالة خروج جديدة للسيدة زينب على 58 سنة من محافظة دمياط، وأبدت سعادتها الغامرة بعد أن تحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاص بها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل بذلك عدد الحالات التى خرجت من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى حتى الآن 22 حالة.

كانت غادرت أمس الأحد بسمة الميدانى 37 سنة، من مركز بلقاس فى محافظة الدقهلية، عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للعلاج خلال فترة تواجدها فى الحجر الصحى، وتبين تحسن حالتها وبسحب عينات منها أكثر من مرة أثبتت النتائج تعافيها من فيروس كورونا المستجد، كما خرج أمس على مسعد من دمياط.

وقال أحد الشهود على خروج بسمة، أن زوجها، انهمر فى البقاء عندما شاهد زوجته تخرج من الحجر الصحى بالمستشفى بعد تعافيها من الإصابة من كورونا.

كان فى استقبال بسمة الميدانى، خارج مسشتفى أبو خليفة زوجها، والذى ظهر عليه الفرحة العارمة فى عينه، بينما احتفل موظفى الأمن والممرضين بهم بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كوورنا.

كما خرج أول أمس من الحجر الصحى بمستشفى أبوخليفة فى محافظة الإسماعيلية، 4 أشخاص، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، من بينهم "مهما أحمد، ونجلها آدم والذى يبلغ من العمر 9 سنوات، وإسلام خلاف.

وفى الإسماعيلية، عقب بدء ظهور، حالات إيجابية من مصابى فيروس كورونا فى المحافظات، كان مستشفى أبوخليفة الطوارئ، بالإسماعيلية والواقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، جاهزا ليكون مقرًا للحجر الصحى من أجل استقبال أى حالة إصابة بفيروس "كورونا" المنتشر، حيث استقبل المستشفى أعدادا كبيرة من كل المحافظات، وصلت إلى 60% من الحالات المصابة، بعد أنهت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، والذى كان قد تم افتتاحه قبل عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة الطوارئ، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".

خروج زينب على 58 سنة من الحجر الصحى بالإسماعيلية بعد تعافيها من كورونا