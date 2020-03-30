اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل خروج 22 معافيا حتى الآن..

خروج حالة جديدة من مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية بعد تعافيها من كورونا.. صور

الإثنين، 30 مارس 2020 05:22 م
خروج حالة جديدة من مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية بعد تعافيها من كورونا.. صور خروج زينب على 58 سنة من الحجر الصحى بالإسماعيلية بعد تعافيها من كورونا
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل مصابو فيروس كورونا المستجد بالحجر الصحى فى مستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، التعافى والخروج، حيث سجلت المستشفى قبل قليل، حالة خروج جديدة للسيدة زينب على 58 سنة من محافظة دمياط، وأبدت سعادتها الغامرة بعد أن تحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاص بها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل بذلك عدد الحالات التى خرجت من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى حتى الآن 22 حالة.

كانت غادرت أمس الأحد بسمة الميدانى 37 سنة، من مركز بلقاس فى محافظة الدقهلية، عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للعلاج خلال فترة تواجدها فى الحجر الصحى، وتبين تحسن حالتها وبسحب عينات منها أكثر من مرة أثبتت النتائج تعافيها من فيروس كورونا المستجد، كما خرج أمس على مسعد من دمياط.

وقال أحد الشهود على خروج بسمة، أن زوجها، انهمر فى البقاء عندما شاهد زوجته تخرج من الحجر الصحى بالمستشفى بعد تعافيها من الإصابة من كورونا.

كان فى استقبال بسمة الميدانى، خارج مسشتفى أبو خليفة زوجها، والذى ظهر عليه الفرحة العارمة فى عينه، بينما احتفل موظفى الأمن والممرضين بهم بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كوورنا.

كما خرج أول أمس من الحجر الصحى بمستشفى أبوخليفة فى محافظة الإسماعيلية، 4 أشخاص، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، من بينهم "مهما أحمد، ونجلها آدم والذى يبلغ من العمر 9 سنوات، وإسلام خلاف.

وفى الإسماعيلية، عقب بدء ظهور، حالات إيجابية من مصابى فيروس كورونا فى المحافظات، كان مستشفى أبوخليفة الطوارئ، بالإسماعيلية والواقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، جاهزا ليكون مقرًا للحجر الصحى من أجل استقبال أى حالة إصابة بفيروس "كورونا" المنتشر، حيث استقبل المستشفى أعدادا كبيرة من كل المحافظات، وصلت إلى 60% من الحالات المصابة، بعد أنهت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، والذى كان قد تم افتتاحه قبل عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة الطوارئ، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".

 

خروج زينب على 58 سنة من محافظة دمياط (1)

 
خروج زينب على 58 سنة من الحجر الصحى بالإسماعيلية بعد تعافيها من كورونا
خروج زينب على 58 سنة من محافظة دمياط (2)
خروج زينب على 58 سنة من الحجر الصحى بالإسماعيلية بعد تعافيها من كورونا
 

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

كورونا

مستشفى ابو خليفه للحجر الصحى

الحجر الصحى بالاسماعيلي

شفاء مصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة