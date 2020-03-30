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حليف أردوغان يفضح الديكتاتور: تركيا أصبحت أرض القمامة والدولة تستورد الفيروسات

الإثنين، 30 مارس 2020 05:02 م
حليف أردوغان يفضح الديكتاتور: تركيا أصبحت أرض القمامة والدولة تستورد الفيروسات اردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس حزب الحركة القومية، ونائب محافظة بورصة بالبرلمان، هدايت وهاب أوغلو، طالب بوقف استيراد القمامة من الخارج فورًا، قائلًا : علينا منع استيراد الفيروسات التي ننفق عليها أموالنا، لابد من وقف استيراد القمامة من الخارج إلى أن يتم القضاء على فيروس كورونا.

 

ونقلت صحيفة سوزجو التركية عن وهاب أوغلو قوله في بيان صحفي، نشره الحزب اليوم الأحد، إن تركيا أصبحت أرض القمامة، بعدما منعت الصين استيراد المخلفات البلاستيكية، بينما تستمر دولتنا في استيرادها من بعض الدول مثل تونس والعراق وتايلاند، وذلك رغم تفشي وباء كورونا وغلق الحدود مع الدول الأخرى ضمن إجراءات مكافحته، وطالب الحزب الحليف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى سرعة وقف استيراد القمامة من الخارج فورًا.

 

ووجه وهاب أوغلو نداءه إلى وزارتي الصحة والتجارة قائلًا : دعونا لا نستورد الفيروسات وننفق عليها المال، فجميع البلدان التي نستورد منها القمامة بحجة إعادة التدوير، تنهار من فيروس كورونا. يجب إيقاف استيراد القمامة من الخارج حتى نمنع تفشي الوباء.

 

وأضاف نائب رئيس حزب الحركة القومية، أن هناك العديد من الدول مثل تركيا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا واليابان وبلجيكا وهولندا وألمانيا. تستورد 50 ألف طن من القمامة والنفايات البلاستيكية شهريًا، في حين استوردت تركيا 45.3 مليون دولار من النفايات البلاستيكية في عام 2014، ارتفع هذا المبلغ إلى 116.4 مليون دولار في 2018، وفي الفترة من يناير إلى أغسطس 2019، وصلت إلى 73.4 مليون دولار.

 

وأوضح وهاب أوغلو، أنه خلال عملية إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، التي تستغرق مئات السنين لتذوب في الطبيعة، يتم إنفاق طاقة عالية جدًا عليها وتؤدي إلى تلوث الهواء، حيث تختلط هذه النفايات بالهواء والتربة والمطر، ومن ثم تتلوث الأرض، وتسمم المياه الجوفية، فضلًا عن أن البلدان التي تستورد منها تركيا القمامة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، تمر بأيام صعبة لمكافحة فيروس كورونا.

 


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