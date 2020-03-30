وشهد عدد حالات الإصابة زيادة بسبب حدوث سلسلة من العدوى الجماعية في مركز الاتصالات، وكنيسة مانمين المركزية في سول، ومستشفى بوندانج جيسيونج وكنيسة نهر النعمة المسيحية في مدينة سيونج نام بإقليم كيونج كي.

وفي الوقت ذاته يرتفع عدد الإصابات القادمة من الخارج في هذه المناطق.

وتراوح المعدل اليومي في عدد الحالات الجديدة في سول وضواحيها، بين 20 و 50 حالة خلال الأسبوع الماضي(20 حالة و35 حالة و28 حالة و26 حالة و44 حالة و42 حالة و31 حالة في أيام 24 - 30 على التوالي).

وسجل عدد الحالات الجديدة في سول وضواحيها اليوم الاثنين 31 حالة، متجاوزا عدد الحالات الجديدة(25 حالة) في مدينة دايجو الجنوبية الشرقية التي تعتبر مركز تفشي الوباء في البلاد، وإقليم كيونج سانج الشمالي المجاورة لها.

وأكد خبراء ضرورة توخي الحذر بشأن الاتجاه التصاعدي في عدد حالات الإصابة في سول وضواحيها، حيث تبلغ أعداد السكان فيها 26 مليون نسمة، وتتجمع فيها المرافق الرئيسية مثل المؤسسات الطبية والمنشآت التجارية وغيرها.

وقال البروفسور في قسم أمراض الرئة في مركز جامعة هاليم الطبي إن هناك اتجاها تصاعديا حادا في عدد حالات الإصابة في سيئول وضواحيها وفقا للرسم البياني، مؤكدا أن توقف الاتجاه التصاعدي سيؤدي إلى بطء انتشار فيروس كورونا في البلاد.