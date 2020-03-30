جو بايدن: الشعب الأمريكى كريم ومهذب فى الأزمات.. وهذا ما وعدهم به

ريهام عبد الله

أكد جو بايدن، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أن الشعب الأمريكى، كريم ومهذب، مشيرا إلى أنه فى الأزمات يجتمع معا كواحد، قائلا :"سنتجاوز هذه الأزمة معا.. أعدكم".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : نحن نبحث عن جيراننا ونمد يد المساعدة إلى المحتاجين، سنتجاوز هذا معا، أعدكم".



جو بايدن

وفى سياق مختلف، كشف استطلاع أمريكى للرأى عن منافسة شديدة وتقارب بين الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة فى نوفمبر القادم، بعدما اكتسب ترامب أرضية على منافسه المحتمل على مدار الشهر الماضى، فى الوقت الذى أحدث فيه وباء كورونا هزة بالولايات المتحدة.

ووفقا للاستطلاع الذى أجرته "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكيتين، فقد انتقل ترامب من عجز بفارق سبع نقاط فى فبراير إلى تعادل قريب مع بايدن اليوم. وبين الناخبين المحتملين، حظى بايدن بتأييد 49% مقابل 47% لترامب. وعند قياس الاستطلاع التفضيلات بين جميع البالغين، حصل بايدن على 50% مقابل 44% لترامب.

ووجد الاستطلاع أن ترامب تمتع بثقة أكبر فى التعامل مع الاقتصاد، بينما حظى منافسه بثقة أكبر فى قضية الرعاية الصحية. وعندما سئل الناخبين عمن يثقون أكثر فى التعامل مع وباء كورونا، لم يكن هناك فارق كبير بين الاثنين.

ويأتى هذا الاختبار للمشاعر بشأن الانتخابات العامة، كما تصفه واشنطن بوست، فى الوقت الذى وصل فيه ترامب لأعلى معدل من الشعبية خلال رئاسته، لكن فى الوقت الذى أدى فيه وباء كورونا أيضا إلى قلب الحياة فى أمريكا وجعل السياسة أمرا معلقا لأغلب الأمريكيين. ويمثل الاستطلاع، نظرة مؤقتة على الكيفية التى يشعر بها الأمريكيون حيال المباراة الانتخابية فى نوفمبر.

وتقول واشنطن بوست إن الاستطلاع يتحدث فقط الشعور الوطنى الذى سيترجم إلى تصويت شعبى وليس منافسة فى كل ولاية على أغلبية المجمع الانتخابى.

ولم يؤمن بايدن بعدد عدد المندوبين المطلوب للحصول رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية.، وهو 1991. ومع تعليق العديد من السباقات التمهيدى الآن، فلن يستطيع إضافة المزيد على الفارق الذى يتمتع به على منافسه بيرنى ساندرز بـ 277 مندوب.