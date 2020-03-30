اليوم السابع
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جولة لمجلس "المرشدين السياحيين" فى 5 وزارات اليوم لدعم 9300 متضرر من كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:16 م
جولة لمجلس "المرشدين السياحيين" فى 5 وزارات اليوم لدعم 9300 متضرر من كورونا حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

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قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن بالتعاون مع عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة، سيتوجهون اليوم، الإثنين، إلى 5 وزارات لتسليم طلبات المرشدين الملحة، وكذلك كشوف بأسماء المرشدين المستحقين للدعم للمرة الثانية، من المتضررين من أزمة كورونا، موضحا أن تلك الوزارات هى: "القوى العاملة، السياحة، التضامن، المالية، الصحة".
 
وأوضح النحلة، أنه وجه خطابات لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، وتلقت النقابة ردا من الوزير، طالب من خلاله بيانات المرشدين السياحيين المستحقين للدعم، وتقليل حجم الضرر الواقع عليهم وتوفير الدعم المالى، جراء ما تشهده من أزمة كورونا، بالتعاون مع وزارة السياحة، لافتا إلى أن النقابة أجرت إحصاء بالأعضاء المستحقين للدعم على مستوى الجمهورية، وبلغت أعدادهم 9300 عضو.
 
وأشار نقيب المرشدين السياحيين، إلى أنه طالب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لضم المرشدين السياحيين لمشروع التأمين الصحى الشامل، مراعاة لتوقف أعمالهم، ودخلهم، بالتزامن مع عدم وجود تأمين صحي لهم، مضيفا: أما وزارة المالية، فسنتابع معها خلال زيارتنا لها إمكانية توفير الدعم المادي المناسب للمرشدين وأسرهم، وإعفاء المرشدين السياحيين من إقرارات القيمة المضافة لحين عودة، السياحة أو تعديل القانون لإعفائهم تماما من هذا القانون، لافتا إلى طلب النقابة لوزارة التضامن بتأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية واسقاط غرامات وفوائد التأخير من على المرشدين السياحيين. 
 
وأشار إلى أن النقابة خاطبت، الدكتور خالد العنانى وزيرة السياح، ولم تتلق رد من جانبه، رغم اجتماعه بجميع ممثلى القطاع، ولم تصل من الوزارة أية بيانات أو إجراءات عن الخطوات التى تتخذها بشكل جاد لتعويض المرشدين.
 

نقابة المرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين

تعويض المرشدين السياحيين

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