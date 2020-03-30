اليوم السابع
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جهاز الإحصاء: 99% نسب اتصال أسر محافظات الصعيد بشبكات الكهرباء

الإثنين، 30 مارس 2020 03:00 ص
جهاز الإحصاء: 99% نسب اتصال أسر محافظات الصعيد بشبكات الكهرباء اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الاحصاء
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات رسمية، أن الأسر بمحافظات الوجه القبلي تتمتع بتوافر الاتصال بالشبكة العامة للكهرباء والمياه بنسب بلغت 99.5% للكهرباء، و97.4% للمياه، ولكن تبقى مشكلة اتصال الأسر بشبكة الصرف الصحي في ريف الوجه القبلي وفقا لأحدث البيانات المتوافرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حتى عام 2017.
 
وكانت بيانات جهاز الإحصاء، رصدت تطور انتشار خدمة التأمين الصحي في محافظات الوجه القبلي، والتي بينت أن أكثر من نصف سكان محافظات الصعيد يتمتعون بخدمة التأمين الصحي "51.5"، سواء مستفيدين أو مشتركين فيه وتقل هذه النسبة بدرجة بسيطة عن مثيلاتها لإجمالي الجمهورية "52%" وفقا لأخر الإحصاءات عام 2017.
 
وبالنسبة لاستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، فقد بلغت نسبة سكان محافظات الوجه القبلي "4 سنوات فأكثر"، اللذين يستخدمون تليفون محمول نحو 61.9%، بينما بلغت نسبة الأفراد اللذين يستخدمون الحاسب آلي 24.6%، ونسبة من يتعامل مع الأنترنت 24%، وهي أقل من مثيلاتها لإجمالي أفراد الجمهورية، حيث أن 66.6% يملكون تليفون محمول و31.3% من الأفراد يستخدمون الحاسب الآلي و30.8% من الأفراد تتعامل مع الأنترنت حسب تعداد عام 2017.
 
ويشير التوزيع النسبي لمستخدمي وسائل تكنولوجيا المعلومات من تليفون محمول وحاسب آلي أو يتعاملون مع الأنترنت إلى أن أعلى نسبة استخدام الأفراد للثلاث وسائل كان في محافظة الجيزة، بنسبة 69.5% لاستخدام المحمول و35.4% لاستخدام الحاسب الآلي و35.3% لاستخدام الأنترنت، بينما كانت أقل نسب استخدام لهذه الوسائل الثلاث في محافظة المنيا، وبنسب 53.9%، 17.8%، 17% على التوالي، وتظهر هذه النسب الارتباط الوثيق بين استخدام الحاسب الآلي والأنترنت.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

شبكات الكهرباء

الصرف الصحى

اخبار الاقتصاد

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