اليوم السابع
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جامعة الأزهر تنعى فقيدها الدكتور أحمد اللواح المتوفى بكورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:26 م
جامعة الأزهر تنعى فقيدها الدكتور أحمد اللواح المتوفى بكورونا الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بكلية طب الأزهر
كتب لؤى على

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نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بكلية طب الأزهر، الذى توفى متاثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتقدمت الجامعة بخالص العزاء والمواساة فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الذى لبى نداء ربه، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، أول شهيد للواجب من الأطباء فى مصر، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توفى بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكانت من بين آخر منشورات للطبيب، قبل وفاته، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، نصائح للمواطنين بالبقا فى المنازل، لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا، قائلا: ليه خليك في البيت؟ وايه اللي هيحصل لما نقعد فى البيت أسبوعين؟ الناس تتساءل: يعنى بعد الأسبوعين دول هيحصل إيه؟ ما احنا هنرجع تانى لحياتنا والفيروس هينتشر تانى ؟.
 
وأضاف: خد بالك معايا: الناس دلوقتي أربع أنواع، ناس لم يصلها الفيروس، ودا هيستفيد إنه مش هيجيله العدوى، ناس حاملة الفيروس من غير أى أعراض، ودول قعدتهم فى البيت مش هيعدوا حد، ومع الوقت الأجسام المناعية هتقضى على الفيروس اللى فى جسمها، ناس حاملة للفيروس وعندها أعراض خفيفة، ودول قعدتهم فى البيت هتخليهم مش هيعدوا حد ومناعة الجسم مع الوقت هتقتل الفيروس فى جسمهم، بعد الأسبوعين هيكون اتخلص من الفيروس واكتسب مناعة طبيعية كمان، والنوع الرابع، ناس حاملة للفيروس وعندها أعراض شديدة ودول محتاجين يروحوا المستشفى و يتعالجوا فيها.
 
وتابع: أهم شيء جدا، الفيروسات اللى انتشرت على الأسطح والأرض وحتى لو فى الهواء هتموت بعد أسبوعين لو مالقتش جسم انسان تتكاثر فيه، المهم خلال الأسبوعين دول، لو التزمنا، ممكن الفيروس يموت فى الخارج لو مالقاش جسد يدخله، ويموت فى داخل اجسامنا كمان، الفيروس محتاج جسد بنى آدم علشان يتكاثر ولو مالقاش بيموت و هى دى الفكرة من القعاد فى البيت.
 
كانت قد كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل تفاصيل وفاة الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذى وافته المنية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز 57 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
 

طب الازهر

احمد اللواح

جامعة الازهر

فيروس كورونا

اخبار مصر

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