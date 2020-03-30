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توفير جهاز كشف نسبة الغازات فى الدم بـ 140 ألف جنيه لمرضى الوادى الجديد

الإثنين، 30 مارس 2020 11:34 ص
توفير جهاز كشف نسبة الغازات فى الدم بـ 140 ألف جنيه لمرضى الوادى الجديد الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد،الموافقة على تدعيم قطاع الصحة بجهاز الكشف عن الغازات فى الدم ضمن جهود القطاع لتحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى المحافظة ويستخدم الجهاز فى قياس نسبة الغازات التي يحملها الدم كالأكسجين وثاني اكسيد الكربون بهدف التعرف على أمراض الجهاز التنفسي وأمراض هبوط القلب وعضلة القلب .

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أن الجهاز يعمل على تحليل العينات بأخذ الدم للقياس فقط من من الدم الشرياني المحمل بالأكسجين ولقياس ثاني اكسيد الكربون يتم أخذ من الدم الوريدي القادم من الرئةحيث تبلغ تكلفة الجهاز حوالى 140 ألف جنيه بدعم وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم ومتابعة الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ .

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أعلن أنه تنفيذا لما تم الإتفاق عليه خلال لقاءه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى وقت سابق ، وصل إلى مستشفى الداخلة، جهاز الأشعة المقطعية الجديد الذي تم توفيره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمستشفى وتخفيفاََ على المرضي من أبناء المركز والمراكز المجاورة مشيراََ إلى أنه من المقرر البدء فى أعمال تركيبه وتشغيله فوراً لتقديم الخدمة في أقرب وقت.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الداخلة العام ، بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه وستم البدء في تركيبه بداية الشهر المقبل، ضمن خطة الوزارة لرفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ولفت الي، أن الوزارة وافقت على تنفيذ مشروع العلاج عن بعد في الوادي الجديد، من خلال ربطها بمستشفى أسيوط الجامعي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في مشقة السفر لأسيوط للحصول علي الخدمات الطبية في التخصصات الجامعية مثل الأورام وجراحات المناظير والأوعية الدموية.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التقت محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، يوم 15 يناير 2020، بمقر وزارة الصحة بالقاهرة، وأعلنت موافقتها على إدراج الوادي الجديد بمشروع التأمين الصحي الشامل في يوليو المقبل، وربط المحافظة بمشروع العلاج عن بعد بمستشفى أسيوط الجامعي.

 

 


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