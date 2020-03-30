تواصل العمل فى رصف الطريق الدولى بنطاق مركز نخل بسيناء .. صور

وقال إن منظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات وتراكمات الطرق تسير داخل المدينة بشكلها المعتاد.

وأشار إلى أنه تفقد أعمال الطريق الدولى وما تم من مستجدات ، مؤكدا أن متابعة الأعمال ستكون بصفة مستمرة ودائمة لحين الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.

وكان أعلن اليوم مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، أن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل قام بمتابعة تجهيز جرارات المجلس بورشة مجلس المدينة لتلبية طلبات المواطنين في تجهيز الأراضي وزراعتها بعد موسم امطار الخير التى روت الارض.

وشدد " سليمان " خلال الجولة، على سرعة الانتهاء من تصليح الأعطال ونزول المعدات بالكامل إلى ميدان العمل، كما تفقد منطقة الخفجة، بئر سبعه، والريد، وجميع المناطق التى روتها أمطار الخير .

كما أعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء ، عن توفير خدمات جديدة بقرية النثيلة إحدى القرى الأكثر احتياجات بمنطقة وسط سيناء فى نطاق مركز نخل .

وقال سليمان فرج ، رئيس مركز ومدينة نخل ، أنه قام بجولة تفقدية للقرية ولقاء الأهالي للوقوف عن قرب على احتياجاتهم يرافقه وفد من قيادات المجلس، وهم خليل علي سكرتير المجلس ، وأحمد العايدي رئيس قرية النثيلة .

وأشار رئيس مدينة نخل فى بيان له ، إلى أنه تشهد قرية النثيلة تحركات لدعم القرية ضمن "حياة كريمة "، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية القرى الأكثر إحتياجاً، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين حاجاتها الأساسية اللازمة لتوفير حياة آمنة وكريمة.

وأشار إلى أنه تم توجيه قيادات القرية بالتعاون وتذليل أي عقبات للنهوض بالمستوى المعيشي لسكان القرية الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة أفضل لهم .

وأضاف أنه فى هذا السياق تم عقد لقاء تعريفي بمدينة نخل للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"، موضحا أنه يتم فى تلك اللقاءات شرح المبادرة والأماكن التي تم اختيارها بمركز نخل، والتعريف بأهداف مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية للحد من الفقر وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً من محاور الاهتمام بالصحة وإقامة القوافل الطبية والتعليم وإعمار المنازل، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن الحياة الآمنة والكريمة للأسرة المصرية.



تواصل العمل فى رصف الطريق الدولى



تواصل العمل فى رصف الطريق الدولى



تواصل العمل فى رصف الطريق الدولى