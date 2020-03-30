اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تنشيط السياحة : البقاء فى المنزل اليوم يعنى السفر غدًا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:49 م
تنشيط السياحة : البقاء فى المنزل اليوم يعنى السفر غدًا حملة منظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة تنشيط السياحة انضمام مصر الى حملة منظمة السياحة العالمية تحت شعار "البقاء في المنزل اليوم يعني السفر غدًا"، وهى الحملة التى اطلقتها المنظمة العالمية الأسبوع الماضى لحث المسافرين حول العالم للبقاء بالمنزل للحد من فيروس كورونا.

وقالت الهيئة فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر لمتابعيها "مصر تنضم الى حملة منظمة السياحة العالمية تحت شعار البقاء في المنزل اليوم يعني السفر غدًا، ابقوا فى المنزل، لحماية أنفسكم وحماية بلادكم. صحتك اولاً".

و‎أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعى تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا".

ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بإلتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!، بقاؤنا اليوم في ديارنا يتيح لنا السفر في الغد، والسفر في الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل، والإحتفال بالثقافة، وتعزيز الصداقة والتفاهم عالميا".

ولفت بولوليكاشفيلي أن السياحة في وضع فريد لقيادة الانتعاش فى المستقبل، وإن قطاعنا سيوفر فرص العمل التى يحتاجها الناس للنهوض من هذه الكبوة، وسيقود النمو الاقتصادي الذي سوف يساعد كل المجتمعات والبلدان على التعافى، أما فى الوقت الحالى، فليس علينا إلا أن نتحلى بالصبر ونبقى على أهبة الاستعداد.

وأضاف الامين العام للمنظمة "مع تفاقم الوضع جراء تفشي فيروس كورونا COVID-19 ، تلاحظ منظمة السياحة العالمية أن قيودا على السفر، كلية أو جزئية، قد فرضت - ولا تزال تفرض - في جميع أنحاء العالم، ولقد تم اتخاذ هذه القرارات باعتبار أن الصحة العامة هي الهم الأساسي".


تنشيط السياحة

السياحة العالمية

اخبار مصر

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة