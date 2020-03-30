تنشيط السياحة : البقاء فى المنزل اليوم يعنى السفر غدًا

كتبت آمال رسلان

أعلنت هيئة تنشيط السياحة انضمام مصر الى حملة منظمة السياحة العالمية تحت شعار "البقاء في المنزل اليوم يعني السفر غدًا"، وهى الحملة التى اطلقتها المنظمة العالمية الأسبوع الماضى لحث المسافرين حول العالم للبقاء بالمنزل للحد من فيروس كورونا.

وقالت الهيئة فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر لمتابعيها "مصر تنضم الى حملة منظمة السياحة العالمية تحت شعار البقاء في المنزل اليوم يعني السفر غدًا، ابقوا فى المنزل، لحماية أنفسكم وحماية بلادكم. صحتك اولاً".

و‎أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعى تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا".

ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بإلتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!، بقاؤنا اليوم في ديارنا يتيح لنا السفر في الغد، والسفر في الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل، والإحتفال بالثقافة، وتعزيز الصداقة والتفاهم عالميا".

ولفت بولوليكاشفيلي أن السياحة في وضع فريد لقيادة الانتعاش فى المستقبل، وإن قطاعنا سيوفر فرص العمل التى يحتاجها الناس للنهوض من هذه الكبوة، وسيقود النمو الاقتصادي الذي سوف يساعد كل المجتمعات والبلدان على التعافى، أما فى الوقت الحالى، فليس علينا إلا أن نتحلى بالصبر ونبقى على أهبة الاستعداد.

وأضاف الامين العام للمنظمة "مع تفاقم الوضع جراء تفشي فيروس كورونا COVID-19 ، تلاحظ منظمة السياحة العالمية أن قيودا على السفر، كلية أو جزئية، قد فرضت - ولا تزال تفرض - في جميع أنحاء العالم، ولقد تم اتخاذ هذه القرارات باعتبار أن الصحة العامة هي الهم الأساسي".