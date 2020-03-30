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تعليم القاهرة: تسليم شرائح التابلت للطلبة وفق جدول منظم لمدة خمسة أيام

الإثنين، 30 مارس 2020 12:24 م
تعليم القاهرة: تسليم شرائح التابلت للطلبة وفق جدول منظم لمدة خمسة أيام تسليم شرائح التابليت بمديرية تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم تسليم شرائح التابلت للطلبة بالإدارات التعليمية اعتبارا من اليوم وفق إجراءات منظمة بحضور مندوبي شركات الاتصالات في الـ 32  إدارة تعليمية على مستوى القاهرة لتسليم الشريحة لطلاب الصف الأول الثانوى، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
 
وأضاف مدير تعليم القاهرة، منعا لتزاحم اولياء الأمور على السنترالات، تم تكليف محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات ومشرف عام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى، بمتابعة ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية، حيث وجه مدير المديرية بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة المدير العام وتحت اشرافه وعضوية كل من: وكيل الإدارة، ومسئول التطوير، ومسئول التوريدات والإحصاء، وأفراد الأمن بالإدارة بالتنسيق مع من مسئول الشركة لتنفيذ آلية التسليم وتم اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية والأمنية.
 
 
وأوضح عطية أنه تم اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول منظم ولمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء داخل مقر المركز (المدرسة)، وإخطار الطلبة بالموعد والمكان والتشديد على عدم التكدس واتباع الإجراءات الأمنية والوقائية والصحية وحضور ولى الأمر، وإخطار الجهات الأمنية للمساعدة فى توفير عوامل الأمن والسلامة لأبنائنا الطلبة.
 
 
وشدد عطية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية والأمنية وتوفير والمطهرات وتعقيم المدرسة مقر اللجنة يوميا قبل التسليم وبعده والحفاظ على المسافات أثناء التسليم وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة وعدم السماح لغير المنوط بهم دخول المدرسة مقر اللجنة، كما طالب القيادات التعليمية والعاملين وأولياء الأمور والجميع الالتزام، وتنفيذ التعليمات بدقة ونظام، وحسن التعاون والإيجابية والمشاركة فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية والأمنية حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم العلمى.
 
تسليم شرائح التابليت بمديرية تعليم القاهرة (2)
تسليم شرائح التابليت بمديرية تعليم القاهرة 

تسليم شرائح التابليت بمديرية تعليم القاهرة (1)
تسليم شرائح التابليت بمديرية تعليم القاهرة 
 

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