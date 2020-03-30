اليوم السابع
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تعقيم 13 منشأة تعليمية وخدمية بشمال سيناء

الإثنين، 30 مارس 2020 09:01 ص
تعقيم 13 منشأة تعليمية وخدمية بشمال سيناء رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت وحدة ناقلات الأمراض بشمال سيناء ، فى بيان لها ، الانتهاء من رش وتعقيم وتطهير 13 منشأة تعليمية وخدمية فى مدينة العريش فى إطار الحملة القومية لتطهير المدارس والمصالح الحكومية "حملة كورنا ".

وأوضح البيان أن الحملة تنظمها الوحدة ، ويقوم بها فريق من العاملين بها تحت رعاية السيد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة ، وإشراف إدارة المتوطنة .

وتم تطهير " الإدارة العامة للآثار بشمال سيناء، المعهد العالى للهندسة، مقر مطاحن شرق شمال سيناء، مديرية القوى العاملة ، منطقة الأزهر الشريف، إدارة المحاجر، معهد العريش الإزهرى الابتدائى ، مجلس مدنية رفح، المدينة الشبابية، مدرسة مصطفى جاويش بنات بالمساعيد، مدرسة المساعيد الابتدائية وإعدادية بنين، مدرسة الشهيد محمد حمدى بكير، معهد فتيات المساعيد ، مدرسة الشهيد علاء الريس الثانوية بنات" .

وتكون فريق العمل من مهندس محمود فايز والمهندسة إلهام عايش والفنيين ، كمال السيد، السيد السنوسى ، ومحمد شحاته ، والسيد عبد الغفور ، وفرج محمود، وطاقم العمال محمد اسماعيل، وسعيد متولي، وحسن عبدالرحمن، محمد عباس ،واحمد على وأحمد عبد اللطيف برئاسة مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وشهدت مدينة العريش ، تطوع شباب بتوزيع كمامات على الأهالى أثناء سيرهم بوسط المدينة ، وقال الشباب أن مايقومون به جهد تطوعى من جانبهم .

وسبق وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن محافظة شمال سيناء خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة.

أضاف المحافظ فى بيان له ، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورونا من بينها تخفيض عدد العاملين فى المصالح الحكومية ومنع إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء وحذر تشغيل النوادى والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات ومنع إقامة الفعاليات التى تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإدارى وتشديد الإجراءات الوقائية فى المنافذ البرية بالمحافظة وخاصة منفذى رفح البرى والعوجة التجاري.

أشار المحافظ إلى تخصيص 10 سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التى يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفيات..معلنًا عن تخصيص مستشفى بئر العبد للعزل الطبي، بجانب تخصيص أسرة للعزل الطبى فى مستشفيات العريش والشيخ زويد ونخل.

رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء (1)
رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء 

 

رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء (2)
رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء

 

رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء (3)
رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء

 

رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء (4)
رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء

 

رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء (5)
رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء

 

رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء (6)
رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء 

 

رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء (7)
رش وتطهير المدارس والمنشأت بشمال سيناء

 

 


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