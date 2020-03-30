اليوم السابع
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"تضامن دمياط": تعقيم 11 إدارة و61 وحدة اجتماعية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 07:42 م
"تضامن دمياط": تعقيم 11 إدارة و61 وحدة اجتماعية لمواجهة فيروس كورونا تعقيم - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط برامجها لتعقيم وتطهير عدد 11 إدارة اجتماعية و61 وحدة اجتماعية يومياً وكذا دور المسنين وكافة المؤسسات التابعة لها وتزويدها بالأدوات الوقائية والكاشف الحرارى ومستلزمات التطهير من قبل الجمعيات الأهلية وتواجد مشرفين للتوعية بالأسلوب الصحى، فضلا عن إتمام جميع التجهيزات الخاصة بمبنى الإغاثة والمستشفيات التابعة للجمعيات والاستعداد التام لمواجهة أية طوارئ قد تحدث.

وكشف حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي عن تعاون المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لنشر التوعية بين المواطنين بالأساليب الوقائية وضرورة التزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم التواجد بالتجمعات وذلك لتجنب العدوى والحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية لمستشفيات الصدر والحميات ودمياط العام والتخصصى، لافتا إلى العمل على تطهير الشوارع ودور العبادة والمؤسسات الحكومية والكليات بجامعة دمياط وكذلك التنسيق مع هيئة البريد لتقديم الرعاية للعملاء وأصحاب المعاشات بإقامة خيم وتوفير مقاعد لتسهيل الحصول على المعاش والحد من الازدحام.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفى ضوء التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "covid19".

ونفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ما تردد حول عزل بعض القرى بدمياط بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس بيدها، وفي حال حدوثه سيصدر من مجلس الوزراء.

وأضافت منال عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي محمد الباز بقناة المحور، أن الأوضاع في المحافظة جيدة، وأغلب المواطنين يستجيبون للإجراءات الاحترازية، موضحة أن هناك قلة من المواطنين تصرفوا بشكل سيء يوم الجمعة الماضية بالتواجد على الشواطئ في منطقة اللسان، وأصدرنا قرارا بغلق الشواطئ.

وأكدت أن المجتمع المدني يقوم بدور عظيم في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أن المجتمع المدني وفر كميات كبيرة من الكلور لتعقيم المؤسسات والشوارع والمكروباص لحماية الناس.

وتابعت: "نطهر كل مراكز القرى، ودخلنا قرى فراسكور اليوم وغدًا سنكمل تعقيم باقي القرى داخل المحافظة".

وعن العمالة غير المنتظمة، قالت: "بعض رجال الأعمال والمؤسسات أخذوا بيانات العمالة غير المنتظمة والجمعيات الأهلية وفرت لهم مساعدات مالية وغذائية، ووزارة التضامن تصرف مبلغ 500 جنيه مساعدة لهم".


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