اليوم السابع
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تزايد الضغوط الأوروبية على بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست

الإثنين، 30 مارس 2020 10:59 م
تزايد الضغوط الأوروبية على بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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حثت أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي حكومة المملكة المتحدة على القيام "بالشيء المسئول" وتمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث يتسبب وباء كورونا في إفشال الجدول الزمني لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

وأصدر حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، الذي يضم أحزاب 11 من قادة الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك أنجيلا ميركل وليو فارادكار، بيانًا يوم الاثنين يدعو الحكومة إلى تمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية العام.

 

قال كريستوف هانسن، عضو البرلمان الأوروبي من لوكسمبورج وعضو في لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي: "في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لا أستطيع أن أرى كيف ستختار حكومة المملكة المتحدة أن تعرض نفسها لموجة مزدوجة من الفيروس التاجي والخروج من السوق الواحدة للاتحاد الأوروبي، مما سيزيد حتماً من الاضطراب أو عدم الاتفاق.

 

لا يسعني إلا أن أتمنى أن يسود الحس السليم والجوهر على الأيديولوجية، إن تمديد الفترة الانتقالية هو الشيء الوحيد المسؤول الذي يجب القيام به ".

 

وقال ديفيد مكاليستر، عضو البرلمان الأوروبي الألماني الذي يقود عمل البرلمان الأوروبي حول العلاقة المستقبلية مع المملكة المتحدة، إن الوباء عقد جدولاً "طموحاً للغاية" بالفعل، وأضاف: "الكرة الآن في الملعب البريطاني بوضوح".

 

بموجب اتفاقية الانسحاب، تنتهي الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر 2020، لتنهى بذلك العضوية البريطانية في الاتحاد الأوروبي للسوق الموحدة والاتحاد الجمركي، ولكن يمكن تمديدها لمدة عام أو عامين إذا اتفق الطرفان بحلول 1 يوليو.

 

ولم يخف الاتحاد الأوروبي سرًا كبيرًا لأنه سيدعم أي طلب تمديد ، لكن الحكومة البريطانية تواصل استبعاد ذلك.

 

ورداً على بيان حزب الشعب الأوروبي، قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: "تنتهي الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020 ، على النحو المنصوص عليه في قانون المملكة المتحدة، والذي أوضح رئيس الوزراء أنه لا ينوي تغييره".

 

 


بريكست

كورونا

وباء كورونا

بوريس جونسون

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