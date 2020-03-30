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ترامب يمدد الإغلاق لمدة شهر.. ويؤكد: نتوقع بداية التعافى من كورونا فى يونيو

الإثنين، 30 مارس 2020 12:25 ص
ترامب يمدد الإغلاق لمدة شهر.. ويؤكد: نتوقع بداية التعافى من كورونا فى يونيو ترامب فى المؤتمر
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه يعتقد أن بداية التعافى من وباء كورونا يمكن أن تكون فى الأول من يونيو.

ومدد ترامب الإغلاق الوطني الطوعي لمدة شهر مع ارتفاع المرض والوفاة بسبب جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

تنتهي فترة الابتعاد الاجتماعي الأولية التي مدتها 15 يومًا والتي حثت عليها الحكومة الفيدرالية يوم الاثنين ، وكان ترامب قد أبدى اهتمامًا بتخفيف المبادئ التوجيهية الوطنية على الأقل في أجزاء من البلاد الأقل تأثرًا بالوباء. ولكن بدلاً من ذلك قرر تمديدها حتى 30 أبريل ، تفرض العديد من الولايات والحكومات المحلية ضوابط أكثر صرامة على التنقل والتجمعات.

توصي المبادئ التوجيهية الفيدرالية بعدم عقد تجمعات كبيرة وتحث كبار السن وأي شخص يعاني من مشاكل صحية قائمة على البقاء في المنزل. يتم حث الناس على العمل في المنزل عندما يكون ذلك ممكنًا وتجنب المطاعم والحانات ورحلات السفر والتسوق غير الضرورية.

سيجعل التمديد التوصيات الفيدرالية في مكانها بعيدًا عن عيد الفصح في 12 أبريل ، وفي ذلك الوقت كان ترامب يأمل في أن تبدأ البلاد واقتصادها في الارتفاع مرة أخرى. وقال مسؤولو الصحة العامة المنزعجون إن عيد الفصح سيكون على الأرجح قريباً جداً.

وقال إن ذروة تفشى الوباء ستحدث خلال أسبوعين، داعيا جميع الأمريكيين للالتزام بالقواعد والإرشادات.

 


ترامب

فيروس كورونا

وباء كورونا

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