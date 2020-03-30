اليوم السابع
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تراجع بورصة قطر بنسبة 0.78% بالمستهل وسط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 30 مارس 2020 10:29 ص
تراجع بورصة قطر بنسبة 0.78% بالمستهل وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.78% خاسراً 65.98 نقطة ليصل إلى مستوى 8365.26 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 31.7 مليون سهم بقيمة 92.2 مليون ريال عبر تنفيذ 3429 صفقة، وتراجع 25 سهما، فيما ارتفعت 9 أسهم، واستقرت 8 أسهم. 
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاعة النقل والتأمين بنسبة 0.13%.
 
وفى سياق آخر كانت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، قد أعلنت حصولها على موافقة وزارة التجارة و الصناعة بتأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة  إلى أجل غير مسمى و حتى إشعار أخر ، نظراً للظروف الحالية التي تواجهها دولة قطر وحرصاً على سلامة الحضور و من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة لإتباع التدابير الوقائية للحد من إنتشار فيروس كرونا .
 
وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة، بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأربعاء، ووافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية من الاحتياطى النقدى للشركة بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أى بواقع 0.05 ريال قطرى.

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