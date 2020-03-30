اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بسبب فيروس كورونا.. ملك تايلاند يعزل نفسه فى جبال الألب مع 20 فتاة

الإثنين، 30 مارس 2020 04:29 م
بسبب فيروس كورونا.. ملك تايلاند يعزل نفسه فى جبال الألب مع 20 فتاة ملك تايلاند
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت بعض التقارير الأجنبية، الضوء على العزل الصحى الذى يخضع له ملك تايلاند مها فاجيرالونكورن، والذى أضاف إليه بعض الترفية، بعد شرائهً فندقا كاملا فى جبال الألب لقضاء فترة حجره الصحي لحين انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه مختلف بلدان العالم.

وبحسب صحيفة الأندبندنت البريطانية، فإن ملك تايلاند، قام بعزل نفسه فى فندق فاخر قام بشرائه في منتجع  جارميس بارتنكيرشن في جبال الألب مع مرافقينه وعدد 20 فتاة.

ملك تايلاند
ملك تايلاند

وبحسب الجريدة البريطانية فإن الملك المعروف باسم راما إكس، طلب إذنا من مقاطعة جبال الألب لإجراء حفلة خاصة به داخل فندق "جراند هوتيل" الذى قام بشرائه منذ أيام لقضاء فترة العزل الصحي الخاصة به بعيداً عن الزحام ولعدم الاختلاط مع الآخرين، وبالرغم من غلق التصاريح الخاصة لإقامة حفلات، إلا أن مسئولى المقاطعة برروا تلك الواقعة بأن الوفد هم مجموعة خاصة متجانسة من الأشخاص وبدون أفراد خارجية.

 

وأفادت صحيفة التابلويد الألمانية، إن الملك صاحب الـ 67 عاماً، اصطحب زوجاته الأربعة بصحبة الـ 20 فتاة، لقضاء فترة العزل الصحي داخل فندق لحين التوصل للقاح لعلاج الفيروس.

ملك تايلاند
ملك تايلاند

وسرعان ما انتشرت الكثير من الاعتراضات داخل تايلاند على العزل الصحى الذى يخضع له الملك بدون مراعاة لا معالجات للأوضاع التي يعشيها معظم المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من أن عقوبة إهانة الأفراد الملكية في تايلاند تصل لـ 15 عاما، إلا أن التايلانديين دشنوا هاشتاج "لماذا نحتاج الملك" وحظى على أكثر من 1.2 مليون تغريدة خلال ساعات قليلة.

ملك تايلاند
ملك تايلاند

وقال المتحدث باسم المركز الحكومى لإدارة أزمة كوفيد-19 في تايلاند إن البلاد سجلت 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 1524. وأضاف المتحدث تاويسين ويسانويوتين أن عدد الإصابات في تايلاند سيواصل الارتفاع على الأرجح وأن عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأقاليم أكبر من نظيره في العاصمة بانكوك.

وذكرت وزارة الصحة العامة أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى تسعة.

وكانت قد أمرت الحكومة التايلاندية، بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والشركات فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت الإغلاق القائم فى البلاد إلى نهاية أبريل، وقال مسؤول صحى إن تايلاند أعلنت اليوم عن 91 حالة إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136 وعدد حالات الوفاة إلى خمس. وبلغ عدد الحالات التى شفيت من المرض إلى الآن 97 شخصا عادوا إلى منازلهم.

ملك تايلاندا

ملك تايلندا

تايلاند

جبال الألب

اخبار تايلاندا

فيروس كورونا في تايلاند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة