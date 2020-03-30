تايلاند تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 1524

رويترز

قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 في تايلاند إن البلاد سجلت 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 1524. وأضاف المتحدث تاويسين ويسانويوتين أن عدد الإصابات في تايلاند سيواصل الارتفاع على الأرجح وأن عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأقاليم أكبر من نظيره في العاصمة بانكوك.

وذكرت وزارة الصحة العامة أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى تسعة.

وكانت قد أمرت الحكومة التايلاندية، بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والشركات فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت الإغلاق القائم فى البلاد إلى نهاية أبريل، وقال مسؤول صحى إن تايلاند أعلنت اليوم عن 91 حالة إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136 وعدد حالات الوفاة إلى خمس. وبلغ عدد الحالات التى شفيت من المرض إلى الآن 97 شخصا عادوا إلى منازلهم.

وقال مسئول صحى، إن أحدث متوفى رجل (50 عاما) وتوفى فى إقليم ناراثيوات المتاخم لماليزيا، مضيفا أنه يبدو ان العدوى انتقلت إليه خلال الصلاة فى مسجد بكوالالمبور الشهر الماضي.