اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تايلاند تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 1524

الإثنين، 30 مارس 2020 08:41 ص
تايلاند تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 1524 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 في تايلاند إن البلاد سجلت 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 1524. وأضاف المتحدث تاويسين ويسانويوتين أن عدد الإصابات في تايلاند سيواصل الارتفاع على الأرجح وأن عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأقاليم أكبر من نظيره في العاصمة بانكوك.

وذكرت وزارة الصحة العامة أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات فيها إلى تسعة.

وكانت قد أمرت الحكومة التايلاندية، بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والشركات فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت الإغلاق القائم فى البلاد إلى نهاية أبريل، وقال مسؤول صحى إن تايلاند أعلنت اليوم عن 91 حالة إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136 وعدد حالات الوفاة إلى خمس. وبلغ عدد الحالات التى شفيت من المرض إلى الآن 97 شخصا عادوا إلى منازلهم.
 
وقال مسئول صحى، إن أحدث متوفى رجل (50 عاما) وتوفى فى إقليم ناراثيوات المتاخم لماليزيا، مضيفا أنه يبدو ان العدوى انتقلت إليه خلال الصلاة فى مسجد بكوالالمبور الشهر الماضي.

تايلاند

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5٪ لأصحاب المعاشات

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5٪ لأصحاب المعاشات

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة