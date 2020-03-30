اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بريطانيا ترصد 544 مليون جنيه إسترلينى لتعجيل جهود العلماء لإيجاد لقاح لكورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:55 م
بريطانيا ترصد 544 مليون جنيه إسترلينى لتعجيل جهود العلماء لإيجاد لقاح لكورونا بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت بريطانيا 544 مليون جنيه إسترلينى لتعجيل جهود العلماء والباحثين البريطانيين لإيجاد لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية فى حسابها الرسمى عبر تويتر : "بريطانيا ترصد 544 مليونا، وهي بذلك أكبر مساهِمة لدعم تعجيل جهود علماء وباحثين بريطانيين لمواصلة قيادة الكفاح العالمي ضد كوفيد 19 وإيجاد لقاح له، رئيس الوزراء بوريس جونسون: "هذا التمويل سوف يساعد في إيجاد لقاح للعالم أجمع."

الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية

 

وفى سياق مختلف، أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى فيديو جديد منذ إصابته بفيروس كورونا، متابعته أعمال الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال منزله بعد اصابته بالوباء العالمى، وغرد بوريس جونسون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: " كنت أعمل من المنزل وأواصل قيادة استجابة الحكومة للفيروس التاجى.. لابد من البقاء في المنزل لحماية وإنقاذ الأرواح"

وكان قد بدا أن فيروس كورونا الجديد يواصل الانتشار في قلب الحكومة البريطانية مع خضوع دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض عليه قد تشير لإصابته بالمرض بعد أيام من تأكيد إصابة جونسون به.

وأكد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت تقريرا نشرته صحيفة ديلي ميل عن أن كامينجز، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الحكومة، ظهرت عليه أعراض شبيهة بالإصابة بكوفيد-19 في مطلع الأسبوع وعزل نفسه.

وأصبح جونسون الجمعة الماضية، أول زعيم لقوة عالمية كبرى يصاب بالفيروس، كما أكدت التحاليل إصابة وزير الصحة مات هانكوك أيضا بينما خضع كريس ويتني، كبير المستشارين الصحيين للحكومة، للعزل الذاتي.

واتخذت بريطانيا فى البداية نهجا اعتبر متواضعا لاحتواء انتشار المرض مقارنة بما طبقته دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا.

وكانت قد كشفت صحيفة "ديلى ميل"، إن الحكومة البريطانية مضطربة بسبب فشلها فى السيطرة على فيروس كورونا، وخاصة بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أصابته بفيروس كورونا، والدكتور مات هانكوك وزير الصحة، وكريس ويتي كبير المسؤلين الطبيين، ورئيس الخدمات الطبية بانجلترا، وهم الرجال الثلاثة الذين يقودون استجابة البلاد لفيروس كورونا القاتل.

لكن جونسون فرض قيودا أكثر صرامة بعد أن أظهرت توقعات أن التفشي قد يودي بحياة ربع مليون شخص في البلاد.


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا المستجد

كورونا نيوز

كورونا ميتر

بوريس جونسون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ولى العهد البريطانى يخرج من العزل الذاتى وصحته جيدة

الإثنين، 30 مارس 2020 02:00 م

وزير بريطانى: الإجراءات الصارمة لمواجهة كورونا قد تستغرق فترة طويلة

الإثنين، 30 مارس 2020 11:04 ص

شركة الطيران البريطانية Easy Jet تعلن وقف أسطول طائراتها بسبب كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:37 ص

تايمز البريطانية: مقرب سابق من بوتين يكشف كواليس وصوله للكرملين.. بوجاتشيف: الرئيس الروسى أحاط نفسه بعملاء KGB.. والجميع عملوا على إثراء أنفسهم.. ويزعم: فلاديمير أنفق فى عامه الأول 30 مليون استرلينى على عائلته

الإثنين، 30 مارس 2020 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة