اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يؤكد حرصه على إحلال السلام الدائم رغم التصعيد الحوثى المستمر

الإثنين، 30 مارس 2020 04:00 ص
اليمن يؤكد حرصه على إحلال السلام الدائم رغم التصعيد الحوثى المستمر الفريق الركن على محسن صالح نائب رئيس الجمهورية اليمنى
عدن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، حرص اليمن المستمر على إحلال السلام الدائم المبنى على المرجعيات الثلاث وتجاوبها مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، بما يعزز جهود العالم فى مكافحة وباء كورونا المستجد والتركيز على تجاوز هذه الأزمة الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية اليمني، الأحد، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، حيث تم مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل مواجهة المشروع الإيرانى التخريبى الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأعرب صالح عن تضامن اليمن مع جهود مجابهة انتشار فيروس كورونا، الذى تتعرض له غالبية بلدان العالم، متمنياً السلامة لكل شعوب العالم وتجاوز هذه الجائحة وأضرارها الفادحة.. مشيرا إلى التصعيد الحوثى المستمر والاعتداء على المدن والأحياء السكنية والمواطنين ومواقع الجيش الوطنى وإخلال الميليشيات بكل جهود السلام.

وقال "إن الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية تخوض مند الوهلة الأولى معركة دفاعية لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.. مدينا بشدة استمرار اعتداءات الحوثيين وإطلاق الصواريخ باتجاه الأشقاء فى المملكة العربية السعودية".

وأضاف أن الممارسات الهمجية للحوثيين والمتمثلة فى التصعيد العسكرى وإطلاق الصواريخ، والتى كان آخرها تلك التى استهدفت مدينتى جازان والرياض، تقوض جهود السلام وتناقض بشكل واضح إعلان الميليشيات الانقلابية القبول بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بالتهدئة لتكريس الجهود فى مواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

ومن جهته، جدد السفير الأمريكى دعم بلاده للشرعية ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن، لافتا إلى الدور التخريبى الذى تتبناه إيران وتنفذه عبر وكلائها فى اليمن والمنطقة.

 


اليمن

أخبار اليمن

السلام الدائم

التصعيد الحوثى

العنف باليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليمن يستعد لمواجهة كورونا رغم تأكيدات "الصحة العالمية" خلوه من الوباء.. الصحة العالمية تقدم 60 جهاز تنفس والسعودية ترسل 81 سيارة إسعاف ومعدات طبية.. حملات تعقيم بالشوارع.. وإقبال على شراء الكمامات والمطهرات

الأحد، 29 مارس 2020 08:30 م

اليمن تدين الهجوم الصاروخى الإرهابى على السعودية

الأحد، 29 مارس 2020 10:56 ص

رئيس اليمن يتهم الحوثيين بالعمل لصالح أطماع إيران التوسعية

السبت، 28 مارس 2020 10:00 م

اليمن.. القوات المشتركة تسقط الطائرة المسيرة الرابعة للحوثيين فى الدريهمى

السبت، 28 مارس 2020 06:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

من البلكونة.. شوارع مدينة العاشر من رمضان خالية من السكان لمواجهة كورونا

من البلكونة.. شوارع مدينة العاشر من رمضان خالية من السكان لمواجهة كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة