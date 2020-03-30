اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيران تلتهم 200 طن هالك كتان فى حريق مصنع بالغربية

الإثنين، 30 مارس 2020 03:53 م
النيران تلتهم 200 طن هالك كتان فى حريق مصنع بالغربية حريق - ارشيفية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية ، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع كتان بقرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، بسبب ماس كهربي، والتهمت النيران ما يقرب من 200 طن هالك كتان، وقامت قوات الحماية المدنية بإجراء عمليات التبريد داخل المصنع لمنع تجدد الحريق مرة أخرى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد احمد العدروسي مأمور مركز سمنود، بورود إشارة لشرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع كتان بقرية ميت هاشم، انتقلت 6 سيارات مطافي لمكان البلاغ، وتعاملت قوات الحماية المدنية مع النيران وتمكنت من السيطرة عليها، وتبين ان الحريق فى هالك كتان داخل المصنع بسبب ماس كهربي، واتت النيران على ما يقرب من 200طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية أخرى لقى مزارع يبلغ من العمر 40عاما، مقيم بمركز المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه أسفل عجلات قطار  طنطا – المنصورة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة، انتقلت سيارة اسعاف وشرطة النجدة لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بمصرع شخص صدمه قطار طنطا – المنصورة، انتقلت قوة امنية لمكان البلاغ، وتبين ان المتوفي يدعى"س.ا" 40سنة مقيم بمركز المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى واقعة أخرى سيطرت قوات الحماية المدنية بالمحلة، علي حريق هائل اندلع فى مزرعة دواجن بعزبة الشرقية مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتسببت  النيران فى نفوق كبيرة من الدواجن.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور  مركز المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة،  باندلاع حريق هائل فى مزرعة دواجن بعزبة الشرقية، بسبب ماس كهربي، وادت النيران إلى نفوق كمية كبيرة من الدواجن

انتقلت 3سيارات مطافي لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


اخبار مصرية

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

مدير امن الغربية

حريق مصنع كتان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة