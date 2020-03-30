اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 05:48 ص
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المغرب يقرر تمديد الدراسة عن بعد وتأجيل عطلة الربيع

الإثنين، 30 مارس 2020 05:00 ص
المغرب يقرر تمديد الدراسة عن بعد وتأجيل عطلة الربيع اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط أ ش أ

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قررت وزارة التربية الوطنية المغربية مواصلة التعليم والتأهيل عن بعد من خلال بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزيونية وتوفير المحتويات الرقمية وإمكانية تنظيم أقسام افتراضية عبر مختلف المنصات الإلكترونية دون توقف، وبالتالى تأجيل عطلة الربيع التى كانت مقررة بالنسبة لجميع المراحل الدراسية التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهنى والتعليم العالى والبحث العلمي.

وأوضحت الوزارة - فى بيان الأحد - أن اتخاذها لهذا القرار يأتى فى إطار التدابير الاحترازية التى تتخذها البلاد من أجل الحد من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وإقرار الحجر الصحي، وتفاديا للآثار السلبية التى قد يسببها أى توقف فى التحصيل الدراسى والعلمى الذى يتم حاليا من خلال التعليم عن بعد.

وأشار البيان إلى أن قرار تأجيل العطلة المدرسية يهدف إلى تمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من استكمال الدروس المبرمجة، بالتزامن مع إدراج الوزارة لحصص للدعم والتقوية عن بعد بشكل تدريجى خلال الأسابيع المقبلة.

ونوهت الوزارة بالحس الوطنى لكافة القائمين على العملية التعليمية ومجهوداتهم القيمة من أجل إنتاج الدروس المصورة ضمانا لمواصلة الطلبة لتحصيلهم الدراسى والعلمى خلال هذه الظرفية الاستثنائية، داعية الأمهات والآباء إلى الحرص على بقاء أبنائهم فى المنازل.

 


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